Haters contro la 14enne uccisa: l'avvocato annuncia azioni legali Commenti diffamatori e insulti. Pisani: "Nessuna tolleranza"

Nemmeno il dolore per una figlia uccisa sembra essere al riparo dalla violenza dei social. A distanza di tempo dal femminicidio di Martina Carbonaro, la 14enne assassinata a colpi di pietra dall'ex fidanzato Alessio Tucci, la sua famiglia si trova nuovamente a fare i conti con una vicenda dolorosa, questa volta alimentata da insulti e commenti offensivi comparsi in rete.

A intervenire è l'avvocato Sergio Pisani, legale dei familiari della giovane, che ha annunciato iniziative giudiziarie contro gli autori dei contenuti diffamatori circolati negli ultimi giorni su piattaforme online e pagine di informazione locale.

«Non sarà tollerata alcuna forma di sciacallaggio mediatico o di aggressione verbale nei confronti di una minore scomparsa e della sua famiglia, già provata da un dolore immenso», avverte il legale, intervenendo dopo le numerose segnalazioni ricevute.

La vicenda ha spinto la famiglia a passare al contrattacco sul piano legale. Pisani fa sapere che saranno coinvolte le autorità competenti e gli organismi preposti al monitoraggio della rete, con l'obiettivo di individuare i profili da cui sono partiti gli attacchi e ricostruire la diffusione dei messaggi offensivi.

«A seguito di numerose segnalazioni relative a contenuti diffusi su piattaforme online e pagine d'informazione locale, adiremo le autorità competenti e i soggetti preposti al monitoraggio della rete per attivare un controllo serrato su ogni singolo profilo e commento diffamatorio», spiega l'avvocato.

Nelle prossime ore saranno quindi avviate le azioni necessarie per identificare i responsabili. L'intenzione è quella di perseguire penalmente gli autori di offese, diffamazioni e di quelle che il legale definisce vere e proprie «campagne di fango» propagate attraverso i social network.

Un appello viene rivolto anche agli amministratori delle pagine che ospitano i contenuti. Pisani chiede loro di vigilare e intervenire tempestivamente, rimuovendo gli insulti prima che possano raggiungere una platea ancora più ampia.

«La rete viene monitorata costantemente per isolare e denunciare chiunque utilizzi i social per calpestare la dignità umana e la verità giudiziaria», conclude il legale.

Una presa di posizione netta, che riporta l'attenzione su un aspetto sempre più difficile da ignorare: la violenza non finisce necessariamente con un delitto. Può continuare anche dopo, attraverso parole, insinuazioni e giudizi affidati alla rete, colpendo ancora una volta chi resta a fare i conti con una perdita che non potrà essere cancellata.