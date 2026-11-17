Catello Maresca e il coraggio di scegliere: legalità, educazione e rinascita A Ottaviano la presentazione di Reset

Si terrà domani, mercoledì 18 novembre alle ore 17:30, presso la Sala “Gaetano Montanino” del Palazzo Mediceo di Ottaviano, la presentazione del libro "Reset" il coraggio di scegliere" scritto dal magistrato Catello Maresca.

L’evento è organizzato dall’associazione culturale Dies Artis Semper e da U.N.I.C.A. (Unione Nazionale Italiana Cultura Antimafia), con il patrocinio e il contributo del Comune di Ottaviano. L’iniziativa nasce con l’obiettivo di offrire alla cittadinanza, al mondo associativo e alle istituzioni un momento di confronto aperto sui temi della responsabilità individuale, della legalità e del ruolo centrale della comunità educante nella formazione delle nuove generazioni.

La scelta della sede conferisce all’appuntamento un forte valore simbolico. Il Palazzo Mediceo di Ottaviano, storica fortezza alle pendici del Vesuvio, rappresenta oggi uno dei più significativi beni confiscati alla criminalità organizzata in Campania. Sottratto all'illegalità e restituito alla collettività come polo culturale, istituzionale e sede di rappresentanza del Comune di Ottaviano e del Parco Nazionale del Vesuvio, il Castello incarna concretamente il messaggio di rinascita e di scelta civile al centro del volume di Maresca.

Il programma e i relatori

Ad aprire l'incontro con i saluti istituzionali saranno il vicesindaco del Comune di Ottaviano Vincenzo Miranda e l’assessore alla Pubblica Istruzione Virginia Nappo.

I lavori saranno introdotti dal docente Osvaldo Iervolino, per poi lasciare spazio agli interventi di un qualificato parterre di relatori:

Rosa Carillo Ambrosio, presidente dell’Associazione Dies Artis Semper, Rosa D’Ambrosio, canonista, Ferdinando Federico, sindaco di Ottaviano, Luca Capasso, console onorario del Kirghizistan, Francesco Urraro componente del Consiglio di Presidenza del Consiglio di Stato.

A concludere il dibattito sarà l’autore Catello Maresca, che dialogherà con il pubblico sull'urgenza di un "reset" culturale e sociale basato sul coraggio delle scelte quotidiane.

"Con grande piacere presento il mio nuovo lavoro in un luogo simbolico come il palazzo mediceo dí Ottaviano. Reset – La Rinascita, non è solo un libro ma è un’iniziativa rivolta ai ragazzi che vivono situazioni di fragilità, emarginazione o che sono a rischio di esclusione sociale. Reset rappresenta un percorso concreto di cambiamento, costruito sulla fiducia, sull’educazione, sul lavoro e sul valore della comunità".