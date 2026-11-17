Core Academy: al via la sesta edizione dedicata a digitale e IA Alta formazione gratuita su AI e digitale per 25 laureati. Ospite Cecchi Paone

E' ufficialmente partita oggi, martedì 17 novembre 2026, la sesta edizione della Core Academy (Conversion & Resilience), il percorso di alta formazione nato dalla sinergia tra l’Università degli Studi di Napoli Federico II e KPMG Advisory SpA. L’iniziativa mira a formare una nuova generazione di professionisti capaci di guidare la transizione digitale nella Pubblica Amministrazione, nella sanità e nei servizi socio-sanitari.

L'evento inaugurale con Alessandro Cecchi Paone

L’apertura dei lavori si è svolta dalle 14:00 alle 19:00 presso il Polo Tecnologico di San Giovanni a Teduccio (Corso Nicolangelo Protopisani 70, Edificio A3, secondo piano). Ospite d'eccezione della giornata è stato il giornalista e divulgatore Alessandro Cecchi Paone, che ha presentato il suo ultimo volume, “AI per Tutti” (edito da Tecniche Nuove), offrendo ai presenti una riflessione sulle opportunità e le sfide dell'intelligenza artificiale nel mondo del lavoro e nella società contemporanea. Nel corso dell'incontro, il Direttore Scientifico della Core Academy, il professor Paolo Ricci, insieme ai Partner di KPMG Advisory SpA, ha illustrato nel dettaglio il piano didattico e il calendario dei laboratori.

Il percorso formativo: 4 mesi tra teoria e pratica

Rivolto a 25 giovani laureati (triennali e magistrali) provenienti da diversi indirizzi di studio e selezionati lo scorso ottobre, il master offre un'opportunità di specializzazione completamente gratuita. Il programma avrà una durata di quattro mesi e alternerà le lezioni presso il complesso universitario di San Giovanni a Teduccio alle attività direttamente nelle sedi delle aziende partner. L’obiettivo è integrare solide basi accademiche con l'esperienza sul campo, preparando figure pronte a ricoprire ruoli di supporto al middle e al top management.

Le competenze chiave: dall'IA generativa ai Project Work

Il piano di studi si concentra sugli strumenti più richiesti dal mercato per innovare i processi decisionali e gestionali delle organizzazioni pubbliche e private: data governance, accountability, creazione di valore pubblico, business intelligence, analisi dei dati, dashboard e indicatori di performance (KPI). Poi le tecnologie emergenti: moduli verticali dedicati all'intelligenza artificiale, al machine learning e all'IA generativa, per imparare a tradurre le nuove tecnologie in soluzioni operative. I corsisti lavoreranno su casi reali basati sulle effettive esigenze strategiche delle imprese partner, affrontando problematiche concrete.

I numeri del successo e le prospettive occupazionali

Giunta al suo sesto anno di attività, la Core Academy si conferma un ponte efficace tra università e impresa. I dati delle prime cinque edizioni parlano chiaro: circa il 70% dei partecipanti ha ricevuto una proposta di lavoro direttamente dalle aziende partner del progetto o da altre realtà leader del settore.