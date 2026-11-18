Sorrento, orologi e ristoranti di lusso: ex sindaco a giudizio La Corte dei Conti ipotizza danno erariale per 178mila euro

I fondi destinati alle manifestazioni culturali della penisola sorrentina sarebbero stati utilizzati come una sorta di bancomat personale per finanziare soggiorni di lusso, abiti firmati e ristoranti. È questo il quadro accusatorio delineato dalla Procura regionale della Corte dei conti per la Campania, che ha disposto la citazione in giudizio nei confronti dell’ex sindaco di Sorrento, di un ex dirigente del settore cultura e di due istruttori amministrativi dell'ente comunale. La richiesta di risarcimento per il presunto danno erariale ammonta, in prima battuta, a 178.720 euro.

L'inchiesta della Corte dei Conti e il meccanismo dei pagamenti

L’indagine contabile, coordinata dal procuratore regionale Giacinto Dammicco e condotta dai vice procuratori generali Licia Centro e Ferruccio Capalbo con il supporto operativo della Guardia di Finanza, ha ricostruito i flussi finanziari in uscita dalle casse municipali nel triennio compreso tra il 2022 e il 2025.

Al centro degli accertamenti vi sono diverse liquidazioni di denaro pubblico erogate a favore di un'associazione privata formalmente incaricata di organizzare eventi e rassegne culturali. Secondo la ricostruzione della magistratura contabile, gli uffici comunali avrebbero autorizzato i mandati di pagamento sulla base di fatture generiche, in totale assenza di documentazione giustificativa e senza effettuare alcuna verifica effettiva sulle prestazioni dichiarate.

Le contestazioni della Procura contabile colpiscono anche i funzionari comunali che, omettendo i controlli e giustificando i pagamenti con una presunta "prassi" amministrativa, avrebbero agevolato lo sperpero. Per l'ex sindaco, il dirigente e persino per gli istruttori amministrativi, le cui difese hanno invocato l'inesperienza per i recenti ingressi in servizio, la Procura ha configurato il dolo, evidenziando come controlli minimi avrebbero bloccato i pagamenti. L'indagine chiude un primo ciclo, ma la Corte dei conti contesta ulteriori sprechi per circa 190 mila euro legati ad affidamenti a un'altra società per rassegne come "SORRENTO d'autore"

La «creatura» dell'ex sindaco e l'orologio da 6mila euro a Capri

Il passaggio chiave dell'inchiesta riguarda la gestione materiale delle risorse una volta accreditate sul conto corrente dell'associazione beneficiaria. Dagli atti emerge che la carta bancomat collegata al conto dell'ente fosse nella diretta disponibilità dell'ex primo cittadino di Sorrento. Un legame stretto, confermato anche dal tenore di alcune conversazioni telefoniche intercettate dagli investigatori, nel corso delle quali l'ex amministratore definiva la stessa associazione come una sua «creatura».

Attraverso l'incrocio di intercettazioni ambientali e telefoniche, acquisizioni video, testimonianze e l'analisi dei tabulati telefonici per la localizzazione delle celle, gli inquirenti ritengono di aver dimostrato l'uso privatistico della carta. Le risorse pubbliche sarebbero state impiegate per coprire spese personali e voluttuarie del tutto estranee alle finalità istituzionali, tra cui ristoranti e soggiorni in strutture di lusso; aAcquisto di capi d'abbigliamento firmati; rifornimenti di carburante; l'acquisto di un orologio del valore superiore ai 6.000 euro effettuato a Capri. Proprio quest'ultimo bene è stato successivamente rinvenuto e sequestrato dai Carabinieri nell'abitazione dell'ex sindaco durante una perquisizione, diventando uno dei principali riscontri materiali dell'impianto accusatorio ora al vaglio dei giudici contabili. Il giudizio davanti alla Sezione giurisdizionale è stato fissato per il 6 aprile 2027.