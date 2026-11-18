Il Napoli si prepara a scrivere un nuovo capitolo della propria storia, avviando i processi per l'edificazione del Centro Sportivo a Qualiano. Secondo quanto riportato dall'edizione odierna de Il Mattino, infatti, sarebbe tutto pronto per l'acquisto di due terreni da una superficie complessiva di 125mila metri quadrati.
Nella giornata di oggi il Presidente della SSC Napoli, Aurelio De Laurentiis, stipulerà l'atto di compravendita dinanzi al notaio Francesco Coppa - come riporta il Corriere del Mezzogiorno - con un appuntamento fissato per oggi alle ore 12 nello studio in Via dei Mille a Chiaia.
Centro Sportivo Napoli, tutto pronto: i dettagli
Un'operazione importante che consente al Napoli di avviare i lavori per un importante opera infrastrutturale che stravolgerà l'area con un investimento superiore ai 10 milioni di euro. "Casa Napoli", il centro sportivo del club, ospiterà dai tre ai cinque campi di calcio, oltre agli uffici della società. In questi spazi potrebbe trovare collocazione anche la sede ufficiale della SSC Napoli.
Nella prima fase di progetto non è prevista la realizzazione dello stadio destinato alle partite della Primavera da 3mila posti. Questo intervento, infatti, si inserirà negli sviluppi successivi: De Laurentiis, infatti, tratta anche per l'acquisizione di altri due terreni confinanti da cinque ettari.
I lavori potrebbero partire già a gennaio e per il trasferimento della prima squadra potrebbero volerci dai 12 ai 14 mesi.