Domenica 22 novembre alla Mostra d’Oltremare, nel Padiglione 3B, si terrà l'evento “Verso gli Stati Generali dello Sport 2026”, promosso dall’Assessorato allo Sport della Regione Campania. Incontri, premiazioni, attività dimostrative e occasioni di confronto tra istituzioni, federazioni, associazioni, scuole, atleti e cittadini.
«Vogliamo che sia una grande festa dello sport campano, un’occasione per dare spazio a ogni disciplina, a ogni talento e a ogni storia. Lo sport è passione, sacrificio e inclusione, una palestra di vita che unisce generazioni e crea comunità», ha dichiarato l'Assessore Regionale allo Sport Fiorella Zabatta.
Ass. Zabatta: «Vogliamo riunire chi vive lo sport ogni giorno»
«Con questa iniziativa, unica nel suo genere in Campania, vogliamo riunire chi vive lo sport ogni giorno: dagli atleti alle associazioni, dalle scuole alle federazioni, fino alle famiglie. Il nostro obiettivo è costruire uno sport davvero accessibile, perché non deve essere un privilegio legato alle possibilità economiche, ma un diritto e un’opportunità per tutti», ha detto l’assessora regionale allo Sport Fiorella Zabatta.
Il programma del 22 novembre inizia alle 9.30 von l’accoglienza dei partecipanti; alle 10.30 apriranno gli stand delle Federazioni sportive campane. Alle 11 il convegno “Sport e scuola: educazione, inclusione e benessere” darà il via alla sessione mattutina, che proseguirà con le premiazioni di “Napoli Capitale Europea dello Sport” e i riconoscimenti alle scuole, alle associazioni e alle realtà che si sono distinte nella promozione della pratica sportiva.
Alle 18 si terrà il convegno “Presente e Futuro dello Sport in Campania”, seguito dalle premiazioni della Presidenza del Consiglio regionale e dai riconoscimenti ai grandi protagonisti dello sport, tra cui la campionessa olimpica di ginnastica artistica Manila Esposito, altri atleti e rappresentanti delle Federazioni sportive.
Per tutta la giornata sarà possibile visitare gli stand, conoscere e provare diverse discipline sportive e partecipare alle attività dimostrative. Alle 20 è previsto lo show cooking “La dieta dello sportivo”. L'ingresso all'evento è libero.