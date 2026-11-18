Sport in Campania, l'evento del 22 alla Mostra d'Oltremare: ingresso libero “Verso gli Stati Generali dello Sport 2026”, Zabatta: «Vogliamo riunire chi vive di sport»

Domenica 22 novembre alla Mostra d’Oltremare, nel Padiglione 3B, si terrà l'evento “Verso gli Stati Generali dello Sport 2026”, promosso dall’Assessorato allo Sport della Regione Campania. Incontri, premiazioni, attività dimostrative e occasioni di confronto tra istituzioni, federazioni, associazioni, scuole, atleti e cittadini.

«Vogliamo che sia una grande festa dello sport campano, un’occasione per dare spazio a ogni disciplina, a ogni talento e a ogni storia. Lo sport è passione, sacrificio e inclusione, una palestra di vita che unisce generazioni e crea comunità», ha dichiarato l'Assessore Regionale allo Sport Fiorella Zabatta.

Ass. Zabatta: «Vogliamo riunire chi vive lo sport ogni giorno»

«Con questa iniziativa, unica nel suo genere in Campania, vogliamo riunire chi vive lo sport ogni giorno: dagli atleti alle associazioni, dalle scuole alle federazioni, fino alle famiglie. Il nostro obiettivo è costruire uno sport davvero accessibile, perché non deve essere un privilegio legato alle possibilità economiche, ma un diritto e un’opportunità per tutti», ha detto l’assessora regionale allo Sport Fiorella Zabatta.

Il programma del 22 novembre inizia alle 9.30 von l’accoglienza dei partecipanti; alle 10.30 apriranno gli stand delle Federazioni sportive campane. Alle 11 il convegno “Sport e scuola: educazione, inclusione e benessere” darà il via alla sessione mattutina, che proseguirà con le premiazioni di “Napoli Capitale Europea dello Sport” e i riconoscimenti alle scuole, alle associazioni e alle realtà che si sono distinte nella promozione della pratica sportiva.

Alle 18 si terrà il convegno “Presente e Futuro dello Sport in Campania”, seguito dalle premiazioni della Presidenza del Consiglio regionale e dai riconoscimenti ai grandi protagonisti dello sport, tra cui la campionessa olimpica di ginnastica artistica Manila Esposito, altri atleti e rappresentanti delle Federazioni sportive.

Per tutta la giornata sarà possibile visitare gli stand, conoscere e provare diverse discipline sportive e partecipare alle attività dimostrative. Alle 20 è previsto lo show cooking “La dieta dello sportivo”. L'ingresso all'evento è libero.