Cinquina a Formia, il Napoli Futsal passa il turno di Coppa Divisione Il Napoli Futsal chiude la pratica qualificazione vincendo 2-5 contro Formia

Il Napoli Futsal supera l’ostacolo Formia vincendo 2-5 al PalAmendola e stacca il pass per i sedicesimi di finale di Coppa Divisione, dove incontrerà la Feldi Eboli che ha battuto la Virtus Terzigno. Gara bella e agonisticamente intensa tra le due formazioni attualmente seconde nei rispettivi campionati di competenza.

Nel weekend di nuovo testa al campionato: sabato si gioca ancora nel Lazio, a Orte, in casa dell’Active Network per la nona giornata.

Coppa Divisione: il Napoli Futsal passa il turno

Mister Angelini per regolamento deve rinunciare a diversi non formati: restano fuori dai dodici quindi Guitta, Bocão e Neves oltre all’infortunato Bortoletto, mentre tornano a disposizione Pauleta e Pelezinho. Con Timm tra i pali, dal primo minuto in campo ci sono Perugino, Guilhermão, Arillo e Turmena. In avvio subito un paio di occasioni per il 17, poi Arillo con la punta su cui interviene Ricordi. A 5’15” Da Silva in ripartenza grazia Timm calciando alto. Allo scoccare del 7’ ci prova proprio il portiere degli azzurri, tiro largo. Successivamente prova la discesa un paio di volte anche Ricordi, senza fortuna. In pochi secondi vicini al gol Tato da una parte e Turmena dall’altra, in entrambi i casi di poco a lato.

A 9’30” sull’out destro nuova opportunità per Turmena su cui interviene attento Ricordi in respinta. A 11’51” sblocca il punteggio Micheletto: azione manovrata degli azzurri con l’imbucata di Salas, il destro del 77, Ricordi è beffato ed è 0-1. A 6’57” dalla sirena Pelezinho costringe a un altro grande riflesso ravvicinato il portiere di casa. Pochi secondi dopo, due chance da rete per la formazione di Bagalà con Filipponi, poi a 14’47” altra parata di piede di Ricordi, ancora su Arillo. Timm chiamato all’intervento a 3’24” dalla fine sulla conclusione forte di Bertinelli. A 16’50” trova il raddoppio Guilhermão che riesce a girare la sfera col sinistro sotto la traversa da posizione defilata. A 40” dalla sirena Pauleta sfiora il tris, Ricordi riesce a smorzare e Tato salva sulla linea.

In avvio di ripresa due reti in pochi secondi: prima il tris azzurro firmato ancora da Guilhermão, poco dopo è Lancellotti ad accorciare sull’1-3. A 4’30” recupero di Salas che poi va a calciare con la punta di poco a lato. Ritmi alti e tante occasioni da una parte e dall’altra, a 9’03” arriva il poker azzurro propiziato da Arillo che cerca Guilhermão sul secondo palo e trova Filipponi che la mette nella sua porta. Allo scoccare del minuto 11 doppio miracolo di Ricordi su Pelezinho a botta sicura da pochi passi. A 12’30” altra puntata di Arillo respinta dal portiere di casa.

Bagalà opta per il power play nel finale, Schininà va vicinissimo al gol ma la difesa azzurra riesce a respingere, poi Turmena a porta vuota dalla propria metà campo fa 1-5 a 15’18”. Padroni di casa che non rinunciano al quinto di movimento, Timm è miracoloso su una conclusione forte di Tato: la respinta però è con la testa, da posizione ravvicinata, e il portiere azzurro rimane tramortito, obbligando De Gennaro a rilevarlo per gli ultimi minuti di gara. A 17’20” una leggerezza di Fraia procura il 2-5 di Filipponi.

A pochi secondi dalla sirena ancora un’opportunità per Turmena con la risposta del portiere, il Formia chiude all’attacco ma il Napoli abbassa la saracinesca e chiude la pratica qualificazione.