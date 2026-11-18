Napoli, Giornata contro la violenza sulla donne: i primi due eventi di "Libere" Giovedì 19 “Senza Filtri” con Rosalia Porcaro e voci della medicina, del diritto, delle istituzioni

La pressione esercitata sul corpo femminile dai modelli estetici e sociali, il corpo quale terreno primario di affermazione identitaria, creatività culturale e rinegoziazione del potere. E poi l’empowerment per le donne vittime di violenza, con percorsi di coaching per consentire a chi ha vissuto questo dramma di ricominciare a mettersi al centro del proprio mondo, del proprio ‘sole’.

Sono questi i temi che saranno trattati nei primi due eventi della Rassegna “Libere: percorsi di empowerment femminile tra autodeterminazione, crescita personale e contrasto alla violenza”, il ciclo di appuntamenti in programma dal 19 al 26 novembre organizzato dalla Città Metropolitana di Napoli e dalla Consigliera di Parità dell’Ente, Olga Izzo, per celebrare la Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza sulle donne.

Giovedì 19 novembre l'evento con Rosalia Porcaro

Si partirà, dunque, giovedì 19 novembre, con l’incontro dal titolo “Senza Filtri”, che si terrà alle ore 18 al BTX Bar di via Bracco a Napoli: un talk informale e stimolante sulla pressione che modelli estetici e sociali esercitano sul corpo femminile, al quale interverranno, dopo gli interventi della Consigliera Izzo e del Vicesindaco della Città Metropolitana di Napoli, Giuseppe Cirillo, l’attrice Rosalia Porcaro, che con le sue performance ha dato spesso voce, con sferzante ironia, a donne in condizione di subordinazione, l’artista visiva e performer Roxy in the Box, Giusi Arboretto, chirurga plastica ricostruttiva ed estetica, Ileana Capurro, presidente dell’Associazione Transessuale Napoli, e l’attrice e docente Anita Cristiano.

«Molte volte – ha affermato Rosalia Porcaro - quando si sente l’ennesimo caso di femminicidio le parole sembrano più inutili e vane; ed è proprio con questo scoramento che bisogna continuare a parlarne».

Il dialogo sarà moderato da Pippo Pelo, conduttore radio e tv: «Credo che la vera rivoluzione sarà quando gli uomini organizzeranno dibattiti, convegni e tavole rotonde per affrontare questo argomento. Che lo facciano quasi sempre le donne è meraviglioso e soprattutto giustissimo, ma il contrario sarebbe di grande aiuto, se non alla risoluzione, sicuramente a una importante presa di coscienza della parte che, evidentemente, è la tragica causa del problema stesso».

All’incontro sarà presente anche un corner dell’Associazione Pink for Life, attiva nella sensibilizzazione sulla prevenzione oncologica. La partecipazione è su prenotazione, fino a esaurimento posti, sulla piattaforma Eventbrite al link https://tinyurl.com/3ts8psz2.

“Il Sole sei tu”, il 20 a San Domenico Maggiore percorsi di coaching per donne vittime di violenza

Il secondo appuntamento venerdì 20 novembre, dalle 9.30, nella splendida Sala del Capitolo del Complesso monumentale di San Domenico Maggiore – messa a disposizione dall’Area Cultura del Comune di Napoli, nell’ambito del rapporto di collaborazione istituzionale con la Città Metropolitana – che ospiterà “Il Sole Sei Tu”, una giornata dedicata alle donne e in particolare alle vittime di violenza. Le sessioni di coaching, condotte dalla psicologa Marina Billwiller, accompagneranno le partecipanti alla scoperta delle proprie risorse interiori, al rafforzamento dell’autostima e alla costruzione di nuovi percorsi di vita.

«Le donne devono, laddove non lo facciano già – ha sottolineato la Consigliera Izzo - tornare a sentirsi al centro della propria vita, riconoscere la propria forza, allenare e sperimentare la propria autostima, e non consegnare più ad altri il diritto di affermare il proprio valore».

«La Città Metropolitana - ha evidenziato il Vicesindaco Cirillo - ha messo in campo un calendario che attraversa linguaggi e luoghi diversi, perché la violenza contro le donne si contrasta con una rete: istituzioni, sanità, associazioni, cultura e cittadini. Con “Libere” vogliamo che ogni donna sappia di avere accanto un ente che ascolta, protegge e costruisce opportunità concrete di autonomia».