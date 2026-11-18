Pensioni da fame, presidio Cgil al rione Sanità: "Da Governo zero tutele" Nicola Ricci (Cgil) attacca la Manovra da Napoli.Verso lo sciopero generale del 20 novembre

È il Rione Sanità il teatro scelto dallo Spi Cgil per lanciare l'ultimo avvertimento all'Esecutivo a quarantotto ore dallo sciopero generale nazionale del 20 novembre. Un presidio simbolico nel cuore popolare della città che si trasforma in una dura requisitoria politica contro l'impianto della Manovra finanziaria. A guidare la protesta è Nicola Ricci, segretario generale della Cgil Napoli e Campania, che snocciola dati allarmanti sulla tenuta sociale del Mezzogiorno e punta l'indice contro la gestione delle risorse pubbliche.

L'emergenza assegni in Campania: "Il 70% sotto i mille euro"

Il primo fronte dell'attacco sindacale riguarda il potere d'acquisto degli anziani, schiacciati dal caro-vita e dal mancato adeguamento degli assegni. Secondo la fotografia scattata dalla Cgil regionale, la situazione in Campania ha ormai superato la soglia d'allarme. "Questo governo per i pensionati non fa nulla. C'è l'unico reddito fisso, che è quello della pensione, e si nega la rivalutazione automatica", denuncia Ricci a margine del flash mob. "In Campania il 70% dei pensionati percepisce meno di mille euro: ci saremmo aspettati una manovra finanziaria che guardasse a loro. Non si arriva a fine mese e le condizioni di assistenza pesano enormemente".

Il nodo Sanità e il travaso di risorse ai privati

L'analisi del segretario generale si sposta poi sui conti della sanità pubblica, smontando la narrazione governativa sugli stanziamenti previsti in legge di Bilancio. Dietro i numeri annunciati dall'Esecutivo, secondo il sindacato, si nasconde un ulteriore indebolimento del sistema universalistico a vantaggio delle strutture convenzionate. Lo stanziamento complessivo è di 2 miliardi e 400 milioni di euro, giudicati dal sindacato "risorse poche e irrisorie" rispetto al fabbisogno reale mentre ben 1 miliardo e 600 milioni di euro sarebbero destinati a coprire prestazioni nel settore privato. Secondo le stime riportate da Ricci, il 10% dei cittadini rischia di dover rinunciare del tutto alle cure mediche a causa delle liste d'attesa e dei costi insostenibili, colpendo proprio la fascia demografica più fragile e anziana del Paese.

L'alleanza con gli studenti e la vertenza Campi Flegrei

La mobilitazione del 20 novembre a Napoli non si limiterà alle sole rivendicazioni salariali e previdenziali. La data coincide infatti con la Giornata europea degli studenti, un saldarsi di generazioni che la Cgil rivendica come scelta politica precisa per dare voce al disagio giovanile.

Ma al centro del corteo ci sarà anche una delle vertenze territoriali più delicate e complesse della regione: l'emergenza bradisismica nei Campi Flegrei. Ricci contesta apertamente l'ultimo decreto governativo sull'area flegrea, definendolo insufficiente e chiedendo un cambio di passo immediato nella governance dell'emergenza, chiamando in causa direttamente il ruolo del commissario.

"Daremo spazio nella nostra manifestazione ai cittadini e ai movimenti dei Campi Flegrei", annuncia il leader della Cgil campana. "Oggi c'è un decreto che non accontenta nessuno. È evidente che il presidente Fico, chiamato come commissario, deve recitare il ruolo istituzionale: gli abbiamo chiesto di aprire quel tavolo anche alle associazioni, ai movimenti e alle organizzazioni sindacali".

In ballo, conclude Ricci, non c'è solo la gestione dell'emergenza, ma la sopravvivenza stessa del tessuto economico e sociale flegreo: "È a rischio il futuro di quell'area in termini abitativi, produttivi e anche di turismo. I Campi Flegrei hanno bisogno di risorse e di progetti: non si possono fare deportazioni di massa".