Morta dopo intervento al Cardarelli: esposto del padre all'Ordine dei medici Vincenzo Tucci chiede di valutare un provvedimento per il consulente del chirurgo

Un esposto è stato inviato da Vincenzo Tucci, padre di Francesca Tucci, la 24enne morta lo scorso 2 luglio dopo un intervento chirurgico all'ospedale Cardarelli di Napoli. Il documento è indirizzato all'Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri e alla Commissione per gli iscritti all'Albo dei Medici Chirurghi, e riguarda il professor F.C., consulente di parte del medico che ha operato la giovane.

L'ESPOSTO E LA RICHIESTA DEL PADRE

Con l'esposto, Vincenzo Tucci chiede che venga valutata "la sussistenza dei presupposti per l'apertura di procedimento disciplinare" nei confronti del professore.

LA CONTESTAZIONE: CONFLITTO DI INTERESSI NON DICHIARATO

Il padre della vittima sostiene che il medico avrebbe omesso di dichiarare il conflitto di interessi in occasione della pubblicazione di un articolo su un noto quotidiano. Secondo l'esposto, l'autore si sarebbe espresso come osservatore neutrale della vicenda, senza rendere noto il proprio ruolo di consulente del chirurgo indagato.

LE INDAGINI DELLA PROCURA DI NAPOLI

Sulla morte della ragazza sono in corso indagini della Procura di Napoli, che ipotizza il reato di omicidio colposo.