Operaio muore cadendo da una barca: Guglielmo aveva appena 47 anni La tragedia all'interno di un rimessaggio: non si esclude anche un malore

Un operaio di 47 anni, Guglielmo Esposito, è morto mentre lavorava all'interno di un rimessaggio per imbarcazioni in via Vecchia Fontanelle, a Castellammare di Stabia.

LA CADUTA DA TRE METRI

Secondo una prima ricostruzione, l'uomo sarebbe precipitato da un'altezza di circa tre metri mentre era impegnato in alcuni lavori su una barca.

LE IPOTESI DEGLI INVESTIGATORI

La dinamica dell'incidente è ancora al vaglio degli investigatori. Tra le ipotesi c'è anche quella di un malore improvviso, che potrebbe aver provocato la perdita di equilibrio e la caduta. Sul corpo non sarebbero stati riscontrati segni evidenti di lesioni.

I SOCCORSI

Inutili i soccorsi del 118: per il 47enne non c'è stato nulla da fare. Avviate le indagini per ricostruire l'esatta dinamica di quanto accaduto all'interno del cantiere di rimessaggio di Castellammare di Stabia.