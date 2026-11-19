SSC Napoli, De Bruyne può partire a gennaio: fissato il prezzo per la cessione Il Napoli apre alla cessione di Kevin De Bruyne: il club azzurro fissa il prezzo

Kevin De Bruyne - arrivato a Napoli nell'estate del 2024 - è in scadenza di contratto a giugno, ma potrebbe partire già nella sessione invernale di mercato. Su di lui c'è l'interesse del PSV Eindhoven, che valuta di formalizzare una proposta congrua alle richieste del Napoli. Il direttore sportivo, Giovanni Manna, di contro dovrà lavorare duramente a gennaio tra cessioni ed acquisti.

L'obiettivo del club azzurro sembra essere quello di fornire a mister Massimiliano Allegri tutti i tasselli di cui ha bisogno per recuperare l'andamento della stagione. Attualmente, infatti, il Napoli è decimo a 15 punti in Serie A ed ha maturato una sola vittoria in Champions League.

Futuro De Bruyne: fissata la cifra per l'addio

Secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport oggi in edicola, il Napoli consentirebbe al belga di partire a gennaio solo recuperando l'intero importo speso per averlo finora. Si tratta quindi di 7 milioni di euro: un paletto concreto che sta alla società olandese valutare. La cessione in questo modo consentirebbe di coprire tutto l'investimento fatto dal Napoli.

Il club azzurro, quindi, avrebbe aperto alla cessione, lasciando al PSV la scelta. Il club olandese nei giorni scorsi, secondo quanto racconta la Rosea, si sarebbe fatto avanti con una prima proposta.