Napoli-Torino, chi arbitrerà la gara? Ufficiali le designazioni! Chi arbitrerà Napoli-Torino? Ufficiali le designazioni per la ripresa del campionato

Due settimane di stop per la Serie A - a causa degli impegni delle Nazionali - che si concluderanno a partire da sabato con l'avvio della 12esima giornata del campionato italiano. Il Napoli alle 20:45 presso lo Stadio Diego Armando Maradona affronterà il Torino di Abate. Massimiliano Allegri dovrebbe recuperare dal lungo elenco infortunati, David Neres, Leonardo Spinazzola e Costantino Favasuli.

Una gara che servirà al mister per tracciare una nuova direzione e mostrare le qualità di questa rosa, lasciando alle spalle le difficoltà di inizio stagione. Il Napoli attualmente è al decimo posto in campionato, con soli 15 punti conquistati in undici giornate: alle sue spalle, ad una sola distanza, c'è proprio il Torino. Una partita fondamentale per ricominciare con il piede giusto.

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Napoli-Torino: la designazione arbitrale

La gara tra Napoli e Torino, valevole per la dodicesima giornata di campionato e prevista per sabato alle 20:45 allo stadio Maradona, sarà diretto dal signor Antonio Rapuano della sezione di Rimini, coadiuvato dagli assistenti: Peretti e Mondin, dal IV: Di Bello, dal VAR: Camplone e AVAR: Volpi.