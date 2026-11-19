Centro Sportivo Napoli, il Sindaco di Qualiano: «Ecco cosa ha detto ADL!» Il Sindaco di Qualiano: «La località dove nascerà il centro sportivo è Pozzo Nuovo»

Il Sindaco di Qualiano, Raffaele De Leonardis, ha parlato ai microfoni di Radio Napoli Centrale, raccontando tutti i dettagli del progetto che prenderà forma in località Pozzo Nuovo. «Il centro sportivo del Napoli a Qualiano è un sogno che diventa realtà. Tutto ebbe inizio nel 2024, con una visita di un gruppo di dirigenti del Napoli che cercava un'area. La trattativa quante volte è saltata? Almeno 3-4 volte», ha dichiarato il primo cittadino.

Nella giornata di ieri sono stati sottoscritti i contratti preliminari per l'acquisizione di due terreni per un'area di 125mila metri quadrati. «Avanti tutta!», ha scritto Aurelio De Laurentiis sul proprio profilo X per celebrare questo importante traguardo che proietta il Napoli in una nuova fase di sviluppo.

Centro sportivo Napoli, parla il Sindaco di Qualiano

«Oggi il Presidente ha detto che ha visitato almeno una ventina di area. Ma noi di Qualiano siamo stati più perseveranti, abbiamo coinvolto il progettista Discepolo. C'è stato un grande lavoro, soprattutto per convertire il prezzo con i proprietari, che non corrisponde alle loro aspettative. Ma l'hanno fatto per amore della città, per avere uno sviluppo del nostro territorio. De Laurentiis è un imprenditore e quindi porta l'acqua al suo mulino. Ma quando deve chiudere, non guarda più a nessuno e chiude l'affare», ha detto il Sindaco De Leonardis.

«Il prossimo passo quale sarà? Questo è un atto preliminare condizionato all'autorizzazione Zes al primo pagamento e poi dopo 3-4 mesi ci sarà la stesura definitiva per l'acquisto dei suoli. La Zes avrà 90 giorni e altri 35 per la valutazione. Ci vuole un progetto definitivo ed esecutivo. Discepolo formalizzerà tutti gli atti. Ora abbiamo già preso appuntamento per capire quali interventi faremo noi, poi anche il Napoli, entrano in campo i tecnici per favorire lo sviluppo di attività nell'area».

Napoli, quando la prima pietra del Centro Sportivo?

«A marzo la prima pietra? Il Napoli viaggerà a step, in un paio di lotti. Non farà le cose di fretta. Il muro di cinta si farà presto, prima di marzo. Sono cose tecniche, non voglio essere smentito dai fatti. Cosa ha detto De Laurentiis alla firma? 'Mo so ca**i vostri' (ride ndr). Era un po' teso all'inizio, poi si è sciolto. È finito in goliardia».

«Cosa significa per me da Sindaco? Oggi Qualiano è del Napoli e Napoli è di Qualiano. Ho visto prospettive economiche e di sviluppo, ma essere scelti per la cittadella dello sport, credo sia una grandissima trasformazione. Fino a ieri sera ho temuto che saltasse. La località dove nascerà il centro sportivo è Pozzo Nuovo. C'era una discarica resa inattiva, tombata da terreno. Una discarica usata ma che oggi era da bonificare. E su Google invece era stata bollata come discarica di rifiuti radioattivi. I dirigenti hanno detto che li avevo ingannati. Ho dovuto portarli sul posto. Era solo una discarica post-mortem da bonificare. Sono venuti agronomi, hanno fatto carotaggi, hanno analizzato tutto, per vedere se c'erano rifiuti tossici. De Laurentiis non avrebbe mai voluto portare calciatori su terreni di questo tipo».