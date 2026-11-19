Napoli, si ritorna a giocare. Allegri ritrova tre infortunati Obiettivo risalita in classifica a partire dalla gara contro il Torino

Messa in cassaforte la storica firma sul preliminare per il nuovo centro sportivo, a Castel Volturno si torna a guardare esclusivamente al campo e all'urgenza dei risultati. Il Napoli di Massimiliano Allegri prepara la sfida di sabato sera contro il Torino in un clima che ha ormai i contorni dell'ultima chiamata: dopo aver fallito il cambio di passo già al rientro dalla precedente pausa per le nazionali, gli azzurri non hanno più margini d'errore per invertire una rotta fin qui deludente.

L'infermeria si svuota parzialmente: tre rientri per sabato

Mentre il gruppo si ricompone con il rientro dei vari nazionali, la prima buona notizia per il tecnico livornese arriva dall'infermeria, che inizia finalmente a restituire qualche pedina dopo una lunga serie di defezioni. Nella lista dei convocati per la sfida contro i granata torneranno infatti a figurare Favasuli, Neres e Spinazzola.

Dei tre, tuttavia, soltanto Leonardo Spinazzola sembra avere concrete possibilità di partire dal primo minuto. Una candidatura rafforzata dalle solite incognite legate ai rientri transoceanici: come di consueto, l'ultimo a riaggregarsi al gruppo sarà Mathias Olivera, di ritorno dal Sudamerica dopo gli impegni con l'Uruguay. Tra fuso orario, jet lag e pochissimi allenamenti nelle gambe, l'esterno difficilmente sarà al meglio per sabato sera.

Il paradosso dei nazionali: Hojlund e De Bruyne brillano lontano da Napoli

Oltre alla tenuta fisica, a tenere banco in casa azzurra è il rendimento altalenante di alcuni uomini chiave, apparsi decisamente più incisivi con le rispettive selezioni che con la maglia del Napoli. È il caso emblematico di Rasmus Hojlund: l'attaccante danese rientra a Castel Volturno sicuramente affaticato dopo aver disputato due gare consecutive con la Danimarca, ma forte di un bottino di ben tre reti segnate in pochi giorni — esattamente gli stessi gol realizzati finora in tutta la stagione con il Napoli. Un dato che fotografa uno dei nodi tattici e realizzativi più urgenti da sciogliere per Allegri.

Discorso analogo per Kevin De Bruyne. Anche il fuoriclasse belga arriverà all'appuntamento di sabato sera con qualche tossina da smaltire, ma la sua presenza nell'undici titolare appare praticamente scontata. Pur essendo risultato finora uno dei pochi a salvarsi nelle opache prestazioni degli azzurri, De Bruyne ha mostrato il meglio del proprio repertorio soprattutto con la maglia del Belgio, confermando una brillantezza che ora il Napoli chiede a gran voce anche in campionato.