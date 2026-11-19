Tajani ai Med Dialagoues: "Napoli punto d'incontro di civiltà diverse" "Per la pace lavorare a Stato palestinese e dopo guerra riaprire dialogo con Russia"

Dalla capitale del Mezzogiorno parte un appello al dialogo internazionale, alla tutela dei diritti umani e a un nuovo protagonismo dell'Europa negli equilibri globali. È stata una giornata densa di impegni e dichiarazioni quella del vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani, protagonista a Napoli dell'apertura dell'edizione 2026 dei Med - Dialoghi Mediterranei, promossi a Palazzo Reale dalla Farnesina e dall'Ispi.

Napoli crocevia di pace e il nodo Medio Oriente

Aprendo i lavori a Palazzo Reale, il titolare della Farnesina ha rivendicato la vocazione storica del capoluogo campano come «punto di incontro tra civiltà e culture diverse», definendola «una grande città con dimensione di capitale» affacciata sul Mediterraneo.

Dal palco dei Med Dialogues, Tajani ha rivolto lo sguardo alla crisi mediorientale, definendo «inaccettabile» la situazione a Gaza e auspicando che si lavori concretamente «alla creazione di uno Stato palestinese perché possano vivere in pace israeliani e palestinesi». Il ministro — che ha salutato la collega palestinese Varsen Aghabekian in vista di un bilaterale — ha ribadito l'offerta italiana per l'addestramento della futura polizia di Gaza e condannato «con grande fermezza gli attacchi criminali dei coloni contro la popolazione palestinese, compresa la popolazione cristiana». Proprio in difesa della libertà religiosa, Tajani ha annunciato che domani la Farnesina si illuminerà di rosso per la "Red Week" promossa da Aiuto alla Chiesa che soffre (Acs), ricordando come 413 milioni di cristiani nel mondo subiscano gravi violazioni.

Ucraina, Russia e il trilaterale di Shenzhen

Ampio spazio è stato dedicato ai grandi dossier geopolitici.Tajani ha chiarito la posizione di Roma nei confronti di Mosca: «Quando sarà finita la guerra dovremo riaprire un dialogo con la Federazione Russa senza pregiudizi, ma sapendo bene che deve essere rispettato il diritto internazionale». Il ministro ha ricordato che circa 300 aziende italiane continuano a operare in Russia nel rispetto delle sanzioni e sono tutelate da un tavolo permanente alla Farnesina, che ha già permesso di ottenere la restituzione di Ariston alla famiglia Merloni e di salvaguardare gli asset di UniCredit.

Commentando il vertice trilaterale di Shenzhen tra Donald Trump, Vladimir Putin e Xi Jinping, il vicepremier ha accolto con favore l'ipotesi di una riduzione degli arsenali atomici («Sarei arcicontento», auspicando al contempo che l'Iran non si doti dell'arma nucleare), ma ha rivendicato il peso geopolitico dell'Unione Europea: «L'Europa rappresenta mezzo miliardo di persone, è l'altra faccia dell'Occidente e deve parlare sempre più con una voce unica». Sulla Corte penale internazionale, criticata da Trump, Tajani ha poi precisato: «Ha commesso degli errori ma non possiamo mettere in discussione un'istituzione internazionale».

Sicurezza cibernetica, politica interna e il ricordo di Augias

Sul fronte della sicurezza nazionale, il ministro ha richiamato la necessità di rafforzare le difese contro la guerra ibrida e le interferenze elettorali attraverso azioni congiunte a livello europeo, ricordando il lavoro della sala operativa cibernetica attiva 24 ore su 24 alla Farnesina dal gennaio 2025.

Non è mancata una battuta sulle dinamiche della maggioranza di governo, dopo il voto contrario di Forza Italia a un emendamento sugli e-book in commissione Bilancio al Senato: «Il governo non c'entra niente, era l'emendamento di un partito. Avevamo avvisato tutti, anche la premier, non c'entra niente la tenuta della maggioranza».

Infine, da Napoli, Tajani ha affidato ai social il suo cordoglio per la scomparsa di Corrado Augias, ricordandolo come un giornalista e scrittore di grande cultura, «un divulgatore efficace» dal «spirito profondamente europeista».