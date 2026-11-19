Soresa, Fico nomina i nuovi vertici: un magistrato alla guida "Nuova fase basata su elevate competenze tecniche, giuridiche e organizzative"

. Il presidente della Giunta regionale della Campania, Roberto Fico, ha firmato oggi il decreto presidenziale con cui vengono designati i componenti del nuovo Consiglio di amministrazione di Soresa (la società regionale per la sanità) per il triennio 2026-2028, in vista della successiva ratifica formale da parte dell'assemblea.

La decisione arriva al termine della bufera giudiziaria che nelle scorse settimane ha travolto i vertici della centrale di committenza sanitaria, culminata con l'arresto dell'ex presidente Tommaso Casillo. Le successive dimissioni rassegnate dallo stesso Casillo e dai consiglieri Tommaso Amabile e Assunta Tartaglione avevano infatti determinato, come previsto dallo statuto societario, la decadenza automatica dell'intero organo amministrativo.

I nomi del nuovo vertice: magistratura e accademia

Per guidare la società in questa delicata fase di rilancio, Palazzo Santa Lucia ha scelto un magistrato e due esponenti del mondo accademico napoletano:

Angelo Spirito, già presidente di sezione presso la Suprema Corte di Cassazione, designato con funzioni di presidente;

Jonathan Franz Pratschke, docente di Sociologia dei processi economici e del lavoro presso l'Università degli Studi di Napoli Federico II;

Silvia Tuccillo, docente di Diritto amministrativo e pubblico presso lo stesso ateneo federiciano.

L'obiettivo di Palazzo Santa Lucia: rigore e trasparenza

Con questo provvedimento, l'amministrazione regionale intende voltare pagina, blindando la gestione degli appalti e delle procedure sanitarie attraverso figure di comprovata esperienza.

«La scelta della Regione Campania, in qualità di socio unico, punta ad avviare una nuova fase per la società, attraverso una governance caratterizzata da elevate competenze tecniche, giuridiche e organizzative», sottolineano da Palazzo Santa Lucia. «L'obiettivo è rafforzarne il ruolo strategico a supporto del sistema sanitario regionale, assicurando solidità amministrativa, correttezza delle procedure e tutela dell'interesse pubblico».