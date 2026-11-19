Il Napoli riprenderà il suo cammino in campionato dopo la sosta per le Nazionali sabato sera alle 20:45 allo Stadio Diego Armando Maradona. Gli azzurri di Massimiliano Allegri affronteranno il Torino di Abate, attualmente ad un punto di distanza dal Napoli in classifica. Decimo posto per i partenopei ed undicesimo per i granata: fondamentale per Allegri sarà quindi ripartire con il piede giusto.
Per sabato il tecnico livornese recupererà tre infortunati dalla lunga lista di assenti: saranno infatti convocabili David Neres, Costantino Favasuli e Leonardo Spinazzola.
Verso Napoli-Torino, ma senza conferenza
Il Napoli ripartirà, però, senza conferenza stampa prepartita. Secondo quanto comunicato dalla società, infatti, l'allenatore azzurro parlerà solo nel post gara e nelle conferenze obbligatorie della Champions League.
Di seguito il comunicato della SSC Napoli pubblicato sul sito ufficiale del club:
La SSCN comunica che verranno effettuate le conferenze stampa del post partita e quelle obbligatorie di Champions. Diversamente, il club le organizzerà quando lo riterrà necessario