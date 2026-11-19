Campi Flegrei, Tajani: "Questa terra non sarà abbandonata" Il ministro: "Mi complimento con Protezione Civile e Comune per il lavoro svolto"

Il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani dopo l' incontro a Palazzo Reale è arrivato a Pozzuoli per incontrare una delegazione di cittadini e commercianti dei Campi Flegrei. L’incontro si è svolto a poche ore dall’entrata in vigore del decreto varato dal governo sulla gestione dell’emergenza bradisismica.

«Non ci siamo dimenticati. Il decreto è operativo, poi si può sempre migliorare, ma guai a non partire», ha detto Tajani al suo arrivo. «Sono qui per ascoltare e per far capire ai cittadini che il governo c’è, che lo Stato c’è e che la gente di quest’area non viene abbandonata. Non sono cittadini di serie B, quindi faremo di tutto per cercare di aiutarli e di risolvere i loro problemi».

Durante la visita il ministro ha incontrato rappresentanti della Protezione civile, del Comune di Pozzuoli e della polizia locale. Ha visitato i piazzali predisposti per eventuali cucine da campo in caso di emergenza e le aree individuate per l’eventuale insediamento dei vigili del fuoco. Ha anche incontrato i volontari della Protezione civile.

«Devo complimentarmi con la Protezione civile, con il Comune di Pozzuoli per il lavoro che fa e con la polizia locale per lo straordinario impegno», ha aggiunto. «Ho visto un’organizzazione molto efficiente».

L’incontro arriva in un momento di forte tensione nell’area flegrea, dove da mesi residenti e commercianti segnalano difficoltà legate al bradisismo: danni agli edifici, interruzioni delle attività e preoccupazione per eventuali misure di evacuazione.