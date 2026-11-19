Centro direzionale Napoli, ripulite le scale e sistemata la pavimentazione Massicci interventi di pulizia per ripristinare il decoro: rimossi i rifiuti dalle scale mobili

Interventi necessari di pulizia e ripristino del decoro urbano: si sono concluse questa mattina le operazioni nell’area del Centro Direzionale di Napoli. Operazioni realizzate attraverso un’azione coordinata che ha coinvolto società partecipate del Comune, uffici comunali e il Consorzio Ge.Se.Ce.Di.

Le attività hanno interessato in particolare le aree pedonali e i parcheggi ubicati ai livelli interrati L1 e L2. Il Consorzio Ge.Se.Ce.Di. ha provveduto anche alla raccolta dei rifiuti abbandonati all’interno delle aiuole e alla pulizia di otto rampe di scale mobili non funzionanti, situate nei pressi del Palazzo di Giustizia, della stazione della Metropolitana e dell’area dell’ex Mercato Ortofrutticolo.

Bottiglie di plastica e rifiuti: ripulite le scale mobili

Gli interventi hanno portato alla rimozione di una notevole quantità di bottiglie di plastica e altri rifiuti accumulati all’interno delle reti di protezione installate per impedire l’accesso alle scale.

All’interno dell’area dei parcheggi, il personale di ASIA Napoli ha inoltre provveduto alla rimozione e allo smaltimento di numerosi rifiuti ingombranti, tra cui materassi, cartoni e valigie, procedendo successivamente alla sanificazione degli spazi interessati. Gli operatori di ABC Napoli hanno invece effettuato lo svuotamento e la pulizia della fontana.

Gli agenti dell’unità operativa Investigativa, Ambientale ed Emergenze Sociali (IAES) della Polizia Locale, con il supporto del personale ANM, sono intervenuti nei parcheggi L1 e L2, dove erano presenti alcune persone senza fissa dimora. Due di loro hanno scelto di allontanarsi spontaneamente, mentre una terza, grazie all’intervento dei Servizi Sociali comunali e dell’Unità di Strada, ha accettato il trasferimento presso una struttura di accoglienza cittadina.