Rapina a Roma Tiburtina e incendio a Napoli centrale: fermato 28enne straniero Le indgini della Polizia

La Polizia di Stato ha fermato un 28enne straniero. L'attività investigativa è partita dall'incendio di un motoveicolo all’interno di un parcheggio della stazione ferroviaria di Napoli Centrale, che ha provocato danni anche ad altri mezzi presenti nelle vicinanze, e da una rapina avvenuta dopo pochissime ore presso un esercizio commerciale dello Scalo ferroviario di Roma Tiburtina.

Le indagini, avviate attraverso l’analisi delle immagini dei sistemi di videosorveglianza della stazione, hanno consentito agli agenti di risalire al presunto autore dell’incendio, che è risultato essere poi la stessa persona individuata dagli operatori della Sottosezione Polizia Ferroviaria di Roma Tiburtina, poiché nelle prime ore di quella stessa mattinata aveva rapinato e spintonato la direttrice all’interno di un esercizio commerciale.

L'uomo è stato incastrato anche perché aveva lo stesso abbigliamento: gli investigatori sono convinti che sia lui l'autore di entrambi i reati.