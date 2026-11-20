IL PIZZINO di Gerardo Casucci: Gatta ci cova Il patron azzurro è apparso sornione e stranamente disponibile con i giornalisti presenti...

Il dado è tratto. Aurelio De Laurentiis ha versato la caparra per i terreni di Qualiano, utili a far nascere il centro sportivo del Napoli. È la prima volta che la società proprietaria della squadra di calcio si dota - per ora solo sulla carta - di un'area dove far allenare i suoi calciatori e, soprattutto, dove far crescere i suoi tanti giovani talenti, che per affermarsi sono spesso costretti a emigrare (vedi i Donnarumma e gli Esposito). Il patron azzurro è apparso sornione e stranamente disponibile con i giornalisti presenti. Una battuta finale mi è sembrata, però, un po' misteriosa: "Sperando che la salute ci accompagni". Gatta ci cova.