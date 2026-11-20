"Ti uccido, sei una donna morta che cammina": 44enne in manette Dovrà rispondere di atti persecutori nei confronti della moglie: gelosia che diventa ossessione

“Ti amo” e “sei finita” possono convivere nella stessa conversazione? Se lo chiede una 46enne di Pozzuoli, moglie di un uomo che ha trasformato la gelosia in ossessione e poi in persecuzione. Per questo risponderà di atti persecutori.

I carabinieri della stazione di Pozzuoli l’hanno arrestato in flagranza differita, dopo aver ascoltato in caserma il racconto della donna. Lei vive in provincia di Napoli, lui è ancora in Emilia dove un tempo risiedeva tutta la famiglia. Per mesi ha dovuto fare i conti con la sua gelosia, anche sul posto di lavoro.

Impiegata come addetta alle pulizie in un hotel, la 46enne fu addirittura raggiunta e presa a schiaffi. Solo per non aver risposto al telefono. Dopo il trasferimento in Campania, poi, ancora continue minacce al telefono e su whatsapp.

Le ultime qualche ora fa. “Ti uccido, sei una morta che cammina”, con la promessa di venire in città per mantenere la parola. Ai militari è bastata questa frase per far scattare l’arresto in flagranza differita. L’uomo, 44 anni, è stato individuato poco distante dall’abitazione della moglie ed è finito in manette. Ora è in carcere, in attesa di giudizio.