Dal caso Bagnoli ai problemi irrisolti della città di Napoli. Se ne parlerà stasera a Otto Channel tv nel corso della trasmissione “Punto di vista” con una intervista speciale a Luigi de Magistris, ex pm per dieci anni sindaco di Napoli.
L’appuntamento con il programma, curato e condotto da Pierluigi Melillo, è per questa sera alle 20.20 sul canale 16 del digitale terrestre.
De Magistris affronterà il tema della messa in sicurezza di Bagnoli tornato alla ribalta della cronaca nazionale dopo l’ultima puntata di Report che ha messo in evidenza le tante contraddizione della bonifica del sito. Previsto anche un sondaggio tra i napoletani che segnalano i problemi rimasti ancora irrisolti in città. Infine, de Magistris parlerà anche del suo impegno con il teatro civile che lo vedrà di nuovo protagonista a Napoli venerdì 27 novembre con "Colpo di Stato" al teatro Politeama (ore 21.00).