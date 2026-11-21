Il Napoli riprende il cammino in campionato dopo la settimana di sosta dalla sfida interna al Maradona contro il Torino. Gli azzurri di Massimiliano Allegri puntano a voltare pagina rispetto all'avvio complesso di stagione: attualmente il Napoli è decimo con 15 punti in classifica.
Il tecnico livornese potrà puntare su due recuperi dall'infermeria che figurano nella lista convocati: Leonardo Spinazzola e Costantino Favasuli, pedine importanti che potrebbero comportare anche delle novità di formazione. David Neres, invece, resta ancora tra gli indisponibili.
Napoli-Torino: i convocati e le ultime sulla formazione di Allegri
I convocati di mister Allegri per il match contro il Torino, stasera alle 20:45 al Maradona sono i seguenti: Anguissa, Beukema, Contini, De Bruyne, Favasuli, Gilmour, Giovane, Hojlund, Lang, Lucca, Marianucci, Rafa Marin, McTominay, Milinkovic-Savic, Milton Pereyra, Olivera, Politano, Rrahmani, Spinazzola, Spinelli, Vergara.
Allegri dovrebbe ripartire dal 3-5-1-1 con Milinkovic Savic tra i pali - a seguito dell'infortunio di Alex Meret, che sarà fuori dal campo per lungo tempo. La difesa a tre dovrebbe essere composta da Beukema, Rrahmani e Rafa Marin; Politano potrebbe essere adoperato come esterno di centrocampo, insieme a Mathias Olivera.
A completare l'assetto a cinque De Bruyne, McTominay e Gilmour. In attacco Lang e Hojlund.
NAPOLI (3-5-1-1): Savic; Beukema, Rrahmani, Rafa Marin; Politano, De Bruyne, Gilmour, McTominay, Olivera; Lang; Hojlund. All. Allegri.