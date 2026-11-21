IL PIZZINO di Gerardo Casucci: I tempi cambiano Gli incassi del Napoli di De Laurentiis: se lo dite a Corrado Ferlaino...

Facciamo un passo indietro. Il Napoli di Aurelio De Laurentiis ha incassato nell'ultimo anno come mai nella sua centenaria vita: quasi 400 milioni di euro, in epoca di lire sarebbero poco meno di 800 miliardi. Se lo dite a Corrado Ferlaino si divora le mani e pure i gomiti. Ma i tempi cambiano e - tra sponsor, diritti televisivi e plusvalenze - si può arrivare a cifre che un tempo non erano neanche lontanamente immaginabili. Resta il fatto però, come ha fatto giustamente notare l'economista partenopeo Fabrizio Vettosi, che senza Champions e senza plusvalenze il Napoli perderebbe quasi 200 milioni, ma di certo troverebbe la bancarotta.