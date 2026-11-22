Motta a Napoli: incontro alla Federico II e concerto a Foqus Prima l'incontro all'Università poi concerto piano solo alla Fondazione Foqus con il nuovo singolo

Dalla scena indipendente ai principali palchi italiani, passando per il Festival di Sanremo e due Targhe Tenco. Francesco Motta, per tutti semplicemente Motta, è pronto a fare tappa nel capoluogo partenopeo per una giornata che intreccia formazione universitaria, confronto generazionale e musica dal vivo. Domani 23 novembre il cantautore toscano sarà il protagonista degli appuntamenti conclusivi di «GenerAzione CreAttiva», il progetto promosso dall’Osservatorio Giovani del Dipartimento di Scienze Sociali dell’Università degli Studi di Napoli Federico II e finanziato dalla Regione Campania.

Il programma della giornata: dall’Università ai Quartieri Spagnoli

L’itinerario napoletano dell’artista si dividerà in due momenti distinti, pensati per mettere in dialogo il mondo accademico, l’industria discografica e le nuove leve della musica urbana e d'autore:

Ore 14:00 – Il confronto accademico: La giornata prenderà il via nell’Aula Magna del Dipartimento di Scienze Sociali della Federico II, dove Motta incontrerà studenti e ricercatori per raccontare il proprio percorso creativo, lontano dalle logiche delle classifiche a ogni costo.

La sera – Il live ai Quartieri Spagnoli: L’artista si sposterà sul palco della Fondazione Foqus, nel cuore dei Quartieri Spagnoli, per esibirsi in uno speciale concerto in formato piano solo.

Il nuovo singolo «Tu cosa dici» in una veste inedita al pianoforte

L’appuntamento alla Fondazione Foqus offrirà al pubblico napoletano l’opportunità di ascoltare dal vivo, per la prima volta in città, «Tu cosa dici». Il nuovo singolo - scritto insieme a Gino Pacifico e prodotto con Filippo Gatti e Taketo Gohara - affronta con scrittura introspettiva il tema di una relazione che si trasforma, il dolore della perdita e il coraggio necessario per guardare avanti. Per l’occasione, il brano sarà eseguito in una versione intima e spogliata degli arrangiamenti tradizionali. «Il concerto di piano solo è diverso da quello che di solito porto in giro con la band - sottolinea il cantautore - le canzoni assumono un altro significato e mi costringono a stare molto sul testo».

Sul palco con gli artisti emergenti e i big della discografia

La serata a Foqus non sarà soltanto un recital solista, ma il culmine di un percorso laboratoriale. Accanto a Motta saliranno sul palco i cantautori e rapper napoletani Giovanni Block, Lucariello, Morena Chiara e Anna Giusti, insieme ai giovani talenti del laboratorio Ritmi di Cittadinanza - Urban Music e Canzone d’Autore, chiamati a presentare i propri brani inediti.

A valutare le esibizioni e ad ascoltare le nuove proposte ci sarà una platea d’eccezione composta da alcuni dei principali operatori del settore discografico ed editoriale italiano: Antonio Cortesi (BMG), Federico Civati (Universal Music), Luca Marvasi (Warner Music), Nicolò Cottu (ADA Music), Claudio Poggi (Marechiaro Edizioni), Nando Misuraca (MEI Meeting delle Etichette Indipendenti) Un’occasione concreta di scouting e crescita professionale che chiude il cerchio di «GenerAzione CreAttiva», unendo l'esperienza di un protagonista della musica d'autore contemporanea alle nuove voci del territorio campano.