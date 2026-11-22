Elezioni Napoli, Carfagna si candida? "Io disponibile" ma Forza Italia... La segretaria nazionale di Noi Moderati ribadisce la propria disponibilità per la corsa a Palazzo Sa

Il percorso verso le prossime elezioni amministrative a Napoli entra nel vivo, tra aperture politiche e forti tensioni interne alla coalizione di centrodestra. Intervenendo a Caserta in occasione del secondo congresso provinciale di Noi Moderati, la segretaria nazionale Mara Carfagna ha confermato la propria disponibilità a valutare una candidatura a sindaco del capoluogo campano. Rispondendo alle domande dei cronisti sulla ricorrenza del suo nome tra i possibili aspiranti alla guida di Palazzo San Giacomo, l'ex ministra ha dichiarato: «Ribadisco, come ho sempre fatto, la mia disponibilità ad accogliere eventuali sollecitazioni da parte della coalizione».

L'appello all'unità per Napoli e Caserta

Pur mantenendo aperta la porta a un impegno diretto, Carfagna ha sottolineato la necessità di una scelta condivisa dall'intera alleanza, indicando la compattezza come elemento chiave per affrontare la sfida elettorale sia a Napoli che a Caserta. «Ci sono tantissimi potenziali candidati validi, competenti e radicati sul territorio - ha affermato la ex ministra - ma sono certa che il centrodestra saprà scegliere al meglio; da parte mia assicuro un contributo a costruire una proposta politica che possa intercettare in modo efficace i bisogni dei napoletani in qualunque ruolo mi verrà chiesto». L'auspicio espresso dalla segretaria è che la coalizione individui in tempi rapidi un profilo unitario, capace di rappresentare la visione politica e territoriale dell'intero schieramento.

I nodi politici: il precedente con Forza Italia

L'eventuale discesa in campo di Mara Carfagna presenta tuttavia diverse incognite politiche legate agli equilibri interni alla coalizione. La sua candidatura rischia di incontrare resistenze proprio all'interno di Forza Italia, partito dal quale Carfagna si era allontanata in passato e che rivendica un ruolo centrale nella scelta del candidato sindaco per Napoli. Una dinamica resa ancora più complessa dalla fase di forte turbolenza che gli azzurri stanno attraversando in Campania nelle ultime ore, segnata da una serie di defezioni parlamentari e da un duro scontro interno sulla gestione del partito.

La frattura in Forza Italia: gli addii di Patriarca e Silvestro

A pesare sul clima politico regionale è infatti la recente uscita da Forza Italia dei parlamentari Annarita Patriarca e Francesco Silvestro, che hanno motivato la loro decisione contestando la linea del coordinatore regionale campano Fulvio Martusciello. Patriarca è approdata al Gruppo Misto, mentre Silvestro ha scelto di aderire alla Lega, seguendo un percorso analogo a quello già intrapreso dal deputato Pino Bicchielli.