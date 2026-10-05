Emergenza infortuni: niente 3-5-2 per Allegri Gli infortuni di Favasuli e Olivera fanno declinare l'ipotesi di difesa a tre

L'emergenza infortuni finisce per dettare le scelte tattiche in casa Napoli e condizionare i piani di Massimiliano Allegri. L'ipotesi di passare a una difesa a tre era una tentazione concreta, studiata dal tecnico durante la pausa per le Nazionali per dare nuova linfa alla squadra. Tuttavia, il recente infortunio di Favasuli con l'Under 21 ha congelato ogni possibile esperimento, privando l'allenatore di un'opzione preziosa sulla corsia di destra. Senza la spinta del giovane esterno e con una lista di indisponibili ancora troppo lunga, il Napoli è costretto a riporre nel cassetto i progetti di cambiamento e a puntare dritto sulla continuità.

Il calendario impone prudenza e risposte immediate, con ben nove sfide ravvicinate tra campionato e Champions League. Allegri ripartirà quindi dalla difesa a quattro e dai principi di gioco già consolidati. Il modulo di base vedrà i terzini pronti a spingere, un centrocampo strutturato per garantire equilibrio e costruzione, e due esterni d'attacco a supporto dell'unica punta Hojlund. In un momento così delicato, aggiungere variabili tattiche avrebbe rappresentato un rischio troppo alto per una squadra chiamata a ritrovare subito reattività e brillantezza.

La situazione in infermeria resta complessa, complice anche il leggero problema muscolare accusato da Mathias Olivera al rientro dagli impegni con la nazionale uruguaiana. Si registrano comunque piccoli segnali d'incoraggiamento in vista dei prossimi impegni. Meret è in netto miglioramento e punta al rientro contro il Frosinone, mentre Spinazzola ha pienamente recuperato e torna a disposizione. Anche Marianucci viaggia verso la guarigione, valutato costantemente dallo staff medico, offrendo così qualche alternativa in più per le rotazioni a gara in corso.

Al centro di questo scenario di continua emergenza brilla la certezza di Amir Rrahmani. Il difensore kosovaro si è confermato il vero pilastro e leader silenzioso del reparto arretrato, avendo collezionato 450 minuti su 450 nelle prime cinque uscite stagionali. La sua centralità nel progetto azzurro è totale, tanto che la società ha ormai blindato il suo futuro con un rinnovo di contratto fino al 2029, la cui ufficialità è attesa a brevissimo. Rrahmani garantisce garanzie assolute sia in una linea a quattro che in un'eventuale difesa a tre, rendendolo l'elemento chiave su cui costruire la stabilità della squadra.

Per ora, il Napoli si affiderà completamente alle sue certezze storiche. Solo quando l'infermeria tornerà a svuotarsi e il tecnico potrà contare sull'intera rosa, l'idea della difesa a tre potrà eventualmente tornare d'attualità. Fino ad allora, la parola d'ordine resta la continuità, unica strada percorribile per superare senza scossoni questo tour de force.