Manchester - City Napoli 2-2. Punto d' oro per un Napoli quasi perfetto Due volte avanti il Napoli con Hojlund e Lucca. Standing ovation per Kdb

Un punto che vale oro, non tanto per la classifica quanto per l’iniezione di fiducia e morale. Un Napoli ridotto all'osso dalle assenze, ma compatto, feroce e tatticamente impeccabile, esce imbattuto dalla tana del Manchester City al termine di un match pirotecnico chiuso sul 2-2. Anzi, agli azzurri resta persino il dolce rammarico di aver accarezzato l'impresa piena, essendo passati in vantaggio per ben due volte prima di essere ripresi dai padroni di casa.

Primo tempo: muro azzurro e miracolo di Donnarumma

Costretto a fare di necessità virtù, Massimiliano Allegri disegna un Napoli accorto e ordinato, lasciando inizialmente in panchina Anguissa e affidandosi alla fantasia di Noa Lang a supporto dell'unica punta Rasmus Højlund. La mossa si rivela subito azzeccata: i partenopei chiudono ogni linea di passaggio agli uomini di Enzo Maresca, che faticano terribilmente a trovare spazi. Nonostante il predominio territoriale dei Citizens, è proprio il Napoli a costruire la palla gol più nitida della prima frazione: sugli sviluppi di un calcio d'angolo, Beukema colpisce a botta sicura, ma trova sulla sua strada un intervento prodigioso di Gianluigi Donnarumma che salva i suoi e manda le squadre negli spogliatoi sullo 0-0.

Ripresa pirotecnica: botta e risposta continuo

Nella seconda frazione la gara si accende improvvisamente. Al 10', il Napoli gela l'Etihad Stadium: Billy Gilmour, tra i migliori in campo per lucidità e dinamismo, disegna un corridoio perfetto per Højlund, il quale brucia in allungo Guehi e fulmina Donnarumma per lo 0-1.

La reazione del City è rabbiosa e passa dai piedi di Jérémy Doku, inserito da Maresca proprio in concomitanza del vantaggio ospite. Al 21', l'esterno belga sfonda e serve al centro dell'area Bouaddi, che batte Milinkovic-Savic ristabilendo la parità.

Allegri è costretto a pescare dalle pochissime risorse rimaste in panchina, inserendo al 30' gli unici due giocatori pienamente arruolabili, Giovane e Anguissa. Il doppio cambio regala due istantanee opposte dello stadio: la standing ovation tributata al grande ex Kevin De Bruyne e i fischi sonori riservati a Højlund, mai dimenticato dal pubblico di sponda City per il suo passato allo United.

Il nuovo sorpasso di Lang e il sigillo di Cherki

Nel finale succede di tutto. Il Manchester City va a un passo dal sorpasso colpendo un palo clamoroso con Gvardiol, ma sul ribaltamento di fronte è ancora il Napoli a colpire: l'asse tutto italiano tra Politano e Spinazzola funziona a meraviglia, con quest'ultimo che si invola sulla fascia e crossa al centro per Lang, bravissimo a coordinarsi e a battere Donnarumma al volo per l'1-2.

Il sogno della vittoria perfetta svanisce però a cinque minuti dal novantesimo, quando un'iniziativa personale di Rayan Cherki trova lo spiraglio giusto per firmare il definitivo 2-2. Al triplice fischio, però, gli applausi sono tutti per la squadra di Allegri, capace di tenere testa a una corazzata europea con il cuore e con l'organizzazione.

Il Tabellino

MANCHESTER CITY – NAPOLI 2-2 (0-0)

MANCHESTER CITY (4-5-1): Donnarumma; Nunes, Guehi, Gvardiol, O'Reilly; Anderson, Bouaddi, Cherki, Fernandez (18' st Ndiaye), Allan (10' st Doku); Haaland.

A disposizione: Rulli, Aït-Nouri, Reis, Khusanov, Lewis, Dias, Samba, Kovacic, Foden, McAidoo.

Allenatore: Enzo Maresca.

NAPOLI (4-5-1): Milinkovic-Savic; Spinazzola, Beukema, Rrahmani, Olivera; Politano, De Bruyne (30' st Anguissa), Gilmour, McTominay, Lang; Højlund (30' st Giovane).

A disposizione: Contini, Spinelli, Chiummariello, Neres, Lucca.

Allenatore: Massimiliano Allegri.

Arbitro: Kovacs (Romania).

Marcatori: 10' st Højlund (N), 21' st Bouaddi (M), 30' st Lang (N), 40' st Cherki (M).

Note: Spettatori 50.000 circa. Angoli: 8-3 per il Manchester City. Recupero: 0' pt, 2' st.