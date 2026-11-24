Manna: "De Bruyne resta con noi fino a fine anno" Il Diesse parla alla vigilia di Manchester city - Napoli

mercato può attendere

Il direttore sportivo azzurro, intervenuto ai microfoni di Sky Sport prima della sfida di Champions contro il Manchester City, spegne le voci sul futuro del belga: «È un nostro calciatore». E sulla partita: «Serata proibitiva, vogliamo dare continuità alle prestazioni»

Il futuro di Kevin De Bruyne può attendere. Almeno fino alla fine della stagione, quando scadrà il contratto che lega il centrocampista belga al Napoli. A ribadirlo è Giovanni Manna, direttore sportivo azzurro, intervenuto ai microfoni di Sky Sport nel prepartita della sfida di Champions League contro il Manchester City. Una gara inevitabilmente speciale per De Bruyne, che torna nello stadio in cui ha scritto alcune delle pagine più importanti della sua carriera.

«Vive la preparazione alla partita in modo sereno, anche perché siamo già stati qui l'anno scorso. Penso sia un motivo d'orgoglio per lui tornare in questo stadio dopo tutto quello che ha fatto per il Manchester City», ha spiegato Manna, prima di chiarire la posizione del club sul futuro del fuoriclasse belga: «È un nostro calciatore ed è sotto contratto fino a fine stagione».

Parole che non lasciano spazio a interpretazioni immediate, soprattutto in un momento in cui le indiscrezioni di mercato hanno iniziato ad accompagnare il nome del centrocampista. Per il Napoli, però, non è ancora tempo di guardare oltre. «In questo momento il mercato è secondario», ha precisato il direttore sportivo, invitando a concentrare tutte le attenzioni sugli impegni sul campo.

E proprio dalla sfida dell'Etihad Stadium passa il presente degli azzurri, attesi da un appuntamento particolarmente complicato. «Siamo concentrati sul campo, vogliamo dare continuità di prestazioni anche in una serata proibitiva come questa», ha concluso Manna. Prima il Manchester City, dunque. Per il futuro di De Bruyne ci sarà tempo.