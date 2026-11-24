Sicurezza: il Prefetto proroga zone rosse in tre città A Pomigliano, San Giorgio a Cremano e Torre Annunziata

Restano attive le misure straordinarie di controllo del territorio nei Comuni di San Giorgio a Cremano, Torre Annunziata e Pomigliano d’Arco. Il Prefetto di Napoli, Michele di Bari, ha firmato oggi tre nuovi provvedimenti di proroga delle ordinanze sulle "zone a vigilanza rafforzata" o zone rosse in vista della loro scadenza fissata per domani, 25 novembre.

La decisione è maturata nell'ambito del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica ed è legata ai riscontri positivi registrati finora durante la fase sperimentale nei tre centri dell'area metropolitana. Lo strumento nasce per prevenire e contrastare episodi criminali e fenomeni di illegalità nelle aree urbane a maggiore afflusso, consentendo alle forze dell'ordine di disporre l'allontanamento e il divieto di stazionamento nei confronti di chi assume comportamenti molesti, aggressivi o illeciti, così da garantire a residenti e visitatori la piena fruibilità degli spazi pubblici.

Le strade e le aree interessate dai provvedimenti

Ecco nel dettaglio il perimetro urbano coinvolto dalle proroghe nei tre Comuni:

Pomigliano d’Arco (Area Centro): Piazza Giovanni Leone, via Passariello e via Gandhi (che delimitano il parco pubblico “Giovanni Paolo II”), via Roma e Borgo Pacciano.

Torre Annunziata: via Prota, via Caravelli, via Gino Alfani, Corso Umberto I (nel tratto compreso tra l’intersezione con via Gino Alfani e quella con via Poerio), piazza Nicotera, piazza Risorgimento, viale Manfredi Francesco, piazza Imbriani e viale Marconi.

San Giorgio a Cremano: Zona Nord: via Aldo Moro e via Manzoni; Zona Centro: piazza Troisi, Villa Bruno e Villa Vannucchi;Zona Sud: Largo Arso.

Dalla Prefettura fanno inoltre sapere che prosegue il monitoraggio costante sull’ordine e la sicurezza pubblica in tutta l’area metropolitana di Napoli, con l’obiettivo di valutare l'eventuale estensione del dispositivo ad altre zone sensibili per consolidare i risultati ottenuti sul fronte della prevenzione.