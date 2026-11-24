"Il Napoli può spendere per il mercato di Gennaio? Sì! Quanto? Dipende" L'analisi di Vincenzo Imperatore per Ottochannel

Il Napoli può fare mercato al 28 dicembre? L'interrogativo è vivo, vista l'astrusità dei parametri che lo scorso anno a Gennaio bloccarono il club azzurro, visto il (non) mercato della sessione estiva. E visto l'avvio non certo positivo della squadra che rende necessaria qualche operazione.

Si può? La risposta è sì, per Vincenzo Imperatore, consulente di direzione, giornalista ed esperto di economia e finanza che ad Ottochannel ha spiegato:

“Il bilancio del Napoli al 30 giugno 2026 permette di fare mercato” dice, precisando innanzitutto un punto “La gestione Conte ha prodotto ricchezza, altro che distruggere il patrimonio: questa narrazione è sbagliata”.



E nel merito del bilancio: “ C'è una posizione finanziaria netta tra i 150 e i 170 milioni di euro, che vuol dire essere collocati al primo posto in Italia per consolidamento economico – finanziario: nessun disastro. Altro discorso è spendere quel tesoretto però”.



E infatti, l'intenzione non è quella: “La società è un'ottima bottega artigianale, sebbene negli ultimi anni abbia agito come negozio di via Montenapoleone. Il Napoli non può essere un negozio di lusso, è una bellissima bottega artigianale, efficientissima. Non è un problema se ci sono o meno i soldi, è il come ci si pone”.



E dunque sul mercato: “Non credo ci saranno i botti da ultimo dell'anno: volendo potrebbe pure farli, ma non accadrà per ragioni di modello di gestione. Credo che una cifra vicina ai 50 milioni di euro potrebbe essere spesa senza inficiare minimamente sulla tenuta dei conti. Attenzione però...”



E il però non è da poco per Vincenzo Imperatore: “Avrebbe senso spendere una cifra alta se la probabilità di qualificarsi alla prossima Champions sia alta. Nel caso in cui la probabilità sia bassa dimentichiamo questi numeri perché non varrebbe più la pena rischiare. Saranno importantissime le prossime sei o sette partite per capire che tipo di mercato farà il Napoli”.