"Gratteri è stata la rovina": così si sfogava il boss "Con lui è diventato tutto molto più difficile"

«Gratteri è stata la rovina». È lo sfogo captato dagli investigatori dalla voce di Luigi Pane, ritenuto il capo dell’omonima cosca di ’ndrangheta attiva a Belcastro, nel Catanzarese, finito in manette nei giorni scorsi nell’ambito dell’operazione "Arione", condotta dai Carabinieri sotto il coordinamento della Direzione distrettuale antimafia di Catanzaro.

Dalle carte dell’inchiesta emerge il forte astio nutrito dal gruppo criminale nei confronti della magistratura calabrese e, in particolare, di Nicola Gratteri, all’epoca dei fatti procuratore capo di Catanzaro e oggi alla guida della Procura di Napoli. In un’altra conversazione intercettata, uno degli interlocutori riconosce apertamente come, con l’arrivo e l’azione del magistrato, «tutto era diventato molto più difficile».

Gli attacchi ai magistrati nelle intercettazioni

Il risentimento non risparmia neppure altri rappresentanti delle procure calabresi impegnati nel contrasto alle cosche. Nel mirino delle invettive finiscono anche Giovanni Bombardieri (allora procuratore di Reggio Calabria e oggi a capo dell’ufficio giudiziario di Torino), Marisa Manzini (sostituto procuratore generale di Catanzaro) e Pierpaolo Bruni (già procuratore di Paola e attualmente procuratore di Santa Maria Capua Vetere, nel Casertano). Il clima di avversione emerge con particolare durezza in un’intercettazione del 22 ottobre 2022, quando Maria Grillo, compagna di Pane, riferendosi ai magistrati sbotta: «... che schifosi!».