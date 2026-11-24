Riapre Largo Maradona: "Un piccolo Colosseo napoletano" Taglio del nastro per l'area: "Simbolo di una Napoli che cambia e rispetta le regole"

Largo Maradona, nel cuore dei Quartieri Spagnoli, è tornato ufficialmente a vivere. Dopo sei mesi di lavori, oggi si è tenuto il taglio del nastro che restituisce a tifosi, residenti e turisti di tutto il mondo uno degli spazi più iconici di Napoli, ora completamente riqualificato, a cura di Giuseppe Klein, e riportato nel solco della legalità.

«È una bellissima giornata – ha dichiarato il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi – si riapre uno dei luoghi più simbolici della città, un luogo di passione, di attrazione enorme e identitario, e lo si fa al termine di un percorso di regolarizzazione e restauro che ha rappresentato, grazie alla collaborazione tra promotori e istituzioni, un passaggio fondamentale». Il primo cittadino, che ha definito lo slargo «un piccolo Colosseo napoletano», ha poi sottolineato il valore simbolico dell'operazione: «Questo è anche il simbolo di una Napoli che cambia, che mantiene la sua grande anima ma nel rispetto delle regole».

Dal blitz al patto pubblico-privato

La vicenda era iniziata poco più di un anno fa, nell'ottobre 2025, quando un blitz delle forze dell'ordine aveva portato al sequestro di carretti e chioschi abusivi dedicati alla vendita di bevande e gadget. Alla chiusura dell'area era seguito un serrato confronto tra l'amministrazione comunale e gli operatori della zona, sfociato in un accordo per la messa in regola delle attività commerciali e per il restyling dello slargo interamente a carico dei privati.

«Questo era un luogo che non seguiva le regole di legalità e trasparenza – ha ricordato l'assessora alle Attività produttive, Teresa Armato – abbiamo avviato un dialogo e realizzato un progetto molto innovativo di collaborazione pubblico-privato nel solco della legalità».

Il nuovo volto dello slargo e il restauro del murale

L'intervento, sostenuto dai privati con un investimento complessivo di circa 150mila euro, ha trasformato l'aspetto dell'area preservandone però l'anima popolare. Tra le principali novità figurano:

una nuova pavimentazione in pietra lavica;

l'installazione di panchine, fioriere e un moderno sistema di illuminazione;

la realizzazione di nuovi chioschi mobili regolari;

l'eliminazione delle barriere architettoniche per garantire la piena accessibilità dello spazio.

Particolare cura è stata riservata anche al cuore simbolico del luogo: sono stati infatti ravvivati i colori dello storico murale di Diego Armando Maradona, dipinto nel 1990 dall'artista Mario Filardi all'indomani del secondo scudetto del Napoli. Infine, lungo lo slargo hanno trovato nuovamente posto tutti i cimeli – tra maglie, sciarpe, immagini e ricordi – lasciati negli anni dai tifosi in omaggio al Pibe de Oro.