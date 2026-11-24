Lo scandalo dei falsi titoli di studio: chiusi dalla Finanza 6 "diplomifici" L'inchiesta coordinata dalla Procura di Torre Annunziata: 32 indagati, sequestri milionari

I militari del Gruppo della Guardia di Finanza di Torre Annunziata hanno eseguito un decreto di sequestro preventivo d'urgenza emesso dalla Procura della Repubblica di Torre Annunziata. Il provvedimento riguarda trentadue persone fisiche, indagate per un totale di 46 reati commessi tra il 2022 e il 2025.

I REATI CONTESTATI

Le ipotesi di reato sono associazione per delinquere, falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici, falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in certificati o autorizzazioni amministrative, falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici e autoriciclaggio.

SEQUESTRATE 14 SOCIETÀ DI CAPITALI E I PLESSI SCOLASTICI

Il sequestro ha per oggetto 14 società di capitali, 13 delle quali si sono avvicendate nel tempo nella gestione di 6 istituti scolastici di secondo grado paritari nell'area oplontina e vesuviana, oltre ai relativi plessi scolastici.

Le società sottoposte a sequestro, con sede a Torre Annunziata, sono Istituti Dante Alighieri s.r.l.s., Istituto paritario Massimo Troisi s.r.l. e Istituto scolastico San Francesco s.r.l. Con sede a Boscoreale sono New Tito Lucrezio Caro s.r.l., Istituto Paritario Maria Callas s.r.l.s. e AMACR s.r.l.s. Il Centro Scolastico Magnum s.r.l.s. ha sede a Poggiomarino.

Con sede a Ottaviano sono Istituti scolastici Paolo Costa s.r.l., Istituto scolastico Paolo Borsellino s.r.l.s., Istituti Ottaviano Augusto s.r.l.s., Istituto paritario Frida Khalo s.r.l.s., Centro scolastico Elsa Morante s.r.l., Centro scolastico Alda Merini s.r.l. e Centro Scolastico Grazia Deledda s.r.l.s.

SEQUESTRATI ANCHE 6,9 MILIONI DI EURO E UN'AUTO DI GROSSA CILINDRATA

È stato inoltre disposto il sequestro preventivo, finalizzato alla confisca diretta, delle somme che costituiscono il profitto dei reati, per un totale di circa 7 milioni di euro (6.937.663 euro). Sequestrata anche un'autovettura di grossa cilindrata, del valore di 168.000 euro, intestata a uno degli istituti scolastici e acquistata, secondo la Procura, con i proventi delle condotte illecite.

L'INCHIESTA: DALLE ANOMALIE SUL PERSONALE AI DIPLOMI A PAGAMENTO

Le indagini, coordinate dalla Procura ed eseguite dalle Fiamme Gialle oplontine, hanno riguardato inizialmente anomalie nelle posizioni lavorative del personale non docente e nel numero di studenti di un istituto paritario di Boscoreale, oltre alla genuinità dei titoli di studio rilasciati dalla scuola.

Gli sviluppi successivi hanno fatto emergere, con elevata probabilità secondo gli inquirenti, un sistema illecito collaudato e diffuso, riconducibile a membri della stessa famiglia. L'obiettivo sarebbe stato il rilascio di diplomi scolastici dietro pagamento: circa 5.900 nell'ultimo quadriennio, a studenti di tutta Italia, che avrebbero così superato gli esami di Stato senza frequentare un solo giorno di scuola.

IL MECCANISMO: SOCIETÀ A CATENA E ACCREDITAMENTO PRESSO IL MINISTERO

Per riuscirci, gli indagati avrebbero costituito nel tempo diverse società, subentrate l'una all'altra nella gestione degli istituti paritari. Si sarebbero accreditati progressivamente presso il Ministero dell'Istruzione e del Merito, mentre i precedenti istituti perdevano i requisiti per la parità scolastica.

RAPPORTI DI LAVORO FALSI PER SCALARE LE GRADUATORIE

Secondo la Procura, l'organizzazione avrebbe inoltre certificato falsamente numerosi rapporti di lavoro relativi a personale docente e ATA. In questo modo sarebbe stato possibile far maturare indebitamente punteggi da inserire nelle graduatorie di merito della scuola pubblica.

PERCHÉ IL SEQUESTRO D'URGENZA

Si è proceduto in via d'urgenza per evitare con assoluta immediatezza che gli indagati continuassero a disporre degli istituti paritari coinvolti e dei locali usati per le presunte attività didattiche "fittizie". Secondo la Procura, ciò avrebbe determinato l'ulteriore rilascio di migliaia di diplomi falsi attraverso l'avvio di nuovi corsi scolastici fittizi.