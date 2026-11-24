Rapina al benzinaio a Castellammare: usati anche 4 bambini Tre arresti per la violenta rapina a un benzinaio dello scorso settembre

C'è una svolta nelle indagini sulla violenta rapina notturna messa a segno lo scorso 9 settembre ai danni di un distributore di carburanti di Castellammare di Stabia. Questa mattina i Carabinieri della locale Compagnia hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di tre persone, un uomo e due donne,gravemente indiziate di aver agito come basisti e fiancheggiatori del commando armato.

Il provvedimento, emesso dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Torre Annunziata su richiesta della Procura della Repubblica guidata da Nunzio Fragliasso, ipotizza a vario titolo i reati di rapina aggravata, tentata rapina aggravata, lesioni personali aggravate e porto di armi da sparo in luogo pubblico.

L'assalto notturno e la violenza contro il benzinaio

Secondo la ricostruzione degli inquirenti, avallata dal G.I.P., i tre arrestati avrebbero fornito supporto logistico e operativo ai tre esecutori materiali del raid. Nella notte del 9 settembre, i malviventi avevano fatto irruzione nell'area di servizio con i volti travisati, armati di un fucile e due pistole. Dopo aver puntato le armi alla testa del dipendente in turno, i rapinatori lo avevano colpito violentemente al capo con il calcio del fucile, provocandogli diverse lesioni. Il commando era riuscito a fuggire con l'incasso della giornata, pari a 880 euro in contanti, fallendo invece il tentativo di rubare anche l'automobile della vittima.

Quattro bambini in auto durante il sopralluogo

Un dettaglio inquietante è emerso dall'incrocio delle immagini dei sistemi di videosorveglianza pubblici e privati della zona con le comparazioni fisiognomiche e le individuazioni fotografiche effettuate dai militari.

Per preparare il colpo, gli indagati avrebbero effettuato un sopralluogo preventivo lungo le vie di accesso e di fuga utilizzando delle automobili a bordo delle quali viaggiavano anche quattro bambini di 12, 9, 5 e 2 anni, figli degli stessi componenti del gruppo criminale. Secondo l'accusa, gli adulti non avrebbero esitato a portare i minori con sé, esponendoli direttamente ai gravi rischi connessi alla pianificazione di una rapina a mano armata.

La fase del procedimento

Il procedimento si trova attualmente nella fase delle indagini preliminari. Le misure cautelari eseguite oggi restano impugnabili davanti al Tribunale del Riesame e, come previsto dal principio costituzionale della presunzione di non colpevolezza, gli indagati non possono essere considerati colpevoli fino a un'eventuale sentenza definitiva di condanna.