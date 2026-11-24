Marano onora il suo eroe: la caserma dei Carabinieri alla memoria di Nuvoletta Un tributo sentito e doveroso alla presenza delle autorità civili e militari

A distanza di oltre quarant’anni dal suo brutale assassinio, la memoria del Carabiniere Salvatore Nuvoletta si trasforma in un baluardo permanente di legalità. Martedì 24 novembre 2026, alle ore 09:15, la caserma che ospita la Compagnia Carabinieri di Marano di Napoli è stata ufficialmente intitolata al militare Medaglia d’Oro al Merito Civile alla memoria.



Un tributo sentito e doveroso per un ragazzo nato a Marano il 22 giugno 1962 e caduto, appena ventenne, sotto i colpi spietati della criminalità organizzata. Era il primo pomeriggio del 2 luglio 1982 quando Nuvoletta, in forza alla Stazione di Casal di Principe ma libero dal servizio, si trovava a pochi passi da casa, nel centro della sua città natale. Un commando lo affiancò nei pressi di un esercizio commerciale, esplodendogli contro numerosi colpi di pistola al volto e al torace che non gli lasciarono scampo. Per oltre dieci anni il movente di quell’esecuzione rimase avvolto nell’ombra, finché, nell’ottobre del 1993, le dichiarazioni del collaboratore di giustizia Carmine Schiavone non squarciarono il velo di omertà: l’omicidio fu una spietata ritorsione orchestrata dal clan dei "Casalesi" per vendicare la morte di Mario Schiavone, rimasto ucciso in un precedente conflitto a fuoco con i Carabinieri di Casal di Principe.



A distanza di 40 anni da quella tragica giornata, una cerimonia dal forte impatto emotivo e istituzionale. Il momento culminante, lo scoprimento della targa installata sulla facciata della caserma. Compito affidato alle mani del Prefetto di Napoli Michele di Bari e del Comandante Interregionale Carabinieri "Ogaden" Gen. C.A. Rosario Castello, affiancati dalla madrina dell’evento, la signora Fortuna Nuvoletta, sorella del militare decorato. Con loro, si sono stretti nel ricordo anche gli altri fratelli del Carabiniere caduto.



A fare da cornice solenne all’evento sono state le note della Fanfara del 10° Reggimento Carabinieri “Campania” e gli onori resi da un picchetto del Comando Provinciale di Napoli. Sul piazzale erano schierati i labari delle associazioni combattentistiche e d’Arma e le rappresentanze dei Comandanti di Stazione del territorio, a simboleggiare la continuità ideale tra chi ha servito e chi continua a servire il Paese.



La presenza dello Stato è stata massiccia, con un parterre di autorità civili, militari e religiose di altissimo profilo.

Accanto ai vertici territoriali dell’Arma – tra cui il Comandante Interregionale Carabinieri “Ogaden”, Gen.- C.A. Rosario Castello; il Comandante della Legione "Campania", Gen. D. Francesco Gargaro, e il Comandante Provinciale di Napoli, Gen. B. Biagio Storniolo – hanno partecipato figure chiave delle istituzioni e della magistratura campana.

Presenti, il Prefetto di Napoli Michele Di Bari ed il Commissario Prefettizio di Marano Vincenzo Cardellicchio. Folta anche la rappresentanza degli apparati investigativi e giudiziari, con la presenza del Procuratore Generale Aldo Policastro, del Presidente del Tribunale e del Procuratore di Napoli Nord, rispettivamente Antonio Mungo e Domenico Airoma, del Procuratore della Repubblica di Napoli Nicola Gratteri, del Questore Fausto Lamparelli e del Capo Centro DIA Antonio Galante. Non sono mancati esponenti dell’impegno civile e sociale, come Don Luigi Merola, Presidente della Fondazione "A voce d’e creature".



L’intitolazione non ha solo un valore simbolico, ma si innesta in una realtà operativa cruciale. La Compagnia di Marano vigila su un territorio complesso di quasi 35 chilometri quadrati, garantendo la sicurezza a oltre 173.000 cittadini distribuiti su cinque comuni dell’area nord di Napoli. Da oggi, quei cittadini e i militari che li proteggono hanno un nuovo, instancabile punto di riferimento nel nome di Salvatore Nuvoletta.