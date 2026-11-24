IL PIZZINO di Gerardo Casucci: Tra orrori e prodezze Non sapendo a che santo votarsi, ma a occhio e croce gioca meglio di quando c'era in panchina Conte

Dopo la partita col Torino, peraltro vinta meritatamente, Enrico Fedele si dichiara preoccupato, non so chi ha premiato Zambo Anguissa come secondo migliore dopo Scott McTominay, Massimiliano Allegri ha ribadito che a lui del City non frega nulla, e nessuno ha parlato della precoce uscita dal campo di un osceno Rafa Marin. Questi sono i veri temi del dodicesimo turno di campionato dei partenopei. Il Napoli si muove tra orrori e prodezze, non sapendo esattamente a che santo votarsi, ma a occhio e croce gioca meglio di quando in panchina c'era un tal Antonio Conte. Anche se vince - e convince gli addetti ai lavori - molto meno.