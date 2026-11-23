Manchester City-Napoli, Maresca: «Allegri? In Italia siamo bravi a piangere...» Maresca su City-Napoli: «Mi aspetto una gara difficilissima, come sempre in Champions»

Il Napoli si prepara a scendere in campo contro il Manchester City in Champions League nella serata di domani. Gli azzurri, dopo l'allenamento di questa mattina presso il centro sportivo di Castel Volturno, sono partiti verso l'Inghilterra. Alle ore 20:00 è attesa la conferenza stampa di Massimiliano Allegri e di Kevin De Bruyne.

Nel mentre l'allenatore del Manchester City, Enzo Maresca, ha analizzato la partita, parlando anche del Napoli. «De Bruyne? Ho ottimi ricordi, è un top player, un giocatore eccezionale, uno dei più importanti qui al City. Siamo contenti di rivederlo, sarà il benvenuto».

Maresca sul Napoli e sulle parole di Allegri

Enzo Maresca ha risposto anche alle considerazioni di Massimiliano Allegri che ha descritto la partita contro il City come «quasi proibitiva». «In Italia siamo abbastanza bravi a piangere. Non ci credo assolutamente, perché è una partita importante, di Champions League, che vale tre punti sia per noi che per loro. Mi aspetto un Napoli forte, come l'ho visto col Torino, con la Lazio e in altre occasioni. Sarà una partita abbastanza dura».

«Ho visto il Napoli contro il Torino e contro la Lazio: è una squadra forte, fisica, con giocatori forti. McTominay sta facendo bene, De Bruyne e Hojlund sono top player e c'è Lang che è in forma. Sarà una partita tosta. Il Napoli è una squadra che attende ma propone anche. Nelle partite che ho analizzato, anche quando attende nel momento in cui recupera palla è molto pericoloso. Mi aspetto una gara difficilissima, come sempre in Champions League e contro le squadre italiane».

Il tecnico è tornato anche su Kevin De Bruyne. «È tra i migliori sia a livello umano che personale ed anche per la storia di questo club: ha alzato tutti i trofei degli ultimi dieci anni. È molto cortese, una persona perbene, è stato un piacere lavorare con lui».