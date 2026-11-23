25 novembre a Napoli: gli eventi per la Giornata contro la violenza sulle donne Il Comune promuove momenti di riflessione e iniziative per favorire la cultura del rispetto

Il 25 novembre ricorre la Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne. Il Comune di Napoli promuove in questa data una serie di iniziative volte a favorire la cultura del rispetto, dell’uguaglianza, delle pari opportunità e del contrasto a ogni forma di discriminazione e violenza di genere.

«Come da tempo ci mostrano i dati raccolti dai nostri Centri antiviolenza, il tema dei maltrattamenti e delle discriminazioni ai danni delle donne è trasversale, perché riguarda ogni fascia sociale della popolazione e coinvolge, purtroppo, sempre più giovani e giovanissimi», ha dichiarato il Sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi.

25 novembre: gli eventi promossi dal Comune di Napoli

Tra gli eventi in programma, domani, martedì 24 novembre, al Teatro dei Piccoli si terrà un’iniziativa dedicata alla figura della scienziata Lise Meitner, promossa dall’associazione All’Ombra del Cervo di Rodi APS in collaborazione con Oltremarigliano APS e con il coinvolgimento dell’Assessorato all’Istruzione e alle Famiglie. Attraverso un documentario teatrale interpretato da Paola Tortora, sarà ripercorsa la vicenda umana e scientifica di una donna che ha saputo affermarsi in un contesto segnato da discriminazioni di genere e persecuzioni, offrendo ai giovani un’importante occasione di riflessione sui temi delle pari opportunità, della libertà e del riconoscimento del merito.

Il 25 novembre, nella Sala dei Baroni del Maschio Angioino, si svolgerà il convegno internazionale “Storie di Parità e Nuovi Orizzonti Lavorativi”, dedicato alle pari opportunità e all’autonomia professionale delle donne. L’iniziativa coinvolgerà studenti provenienti da diversi Paesi europei e vedrà la partecipazione di personalità del mondo delle istituzioni, della cultura e dell’impresa.

Si svolgerà nelle giornate del 24 e 25 novembre l’iniziativa “La Luna di Lia”, patrocinata dal Comune di Napoli con il coinvolgimento dell’Assessorato all’Istruzione e alle Famiglie e promossa dal gruppo “I Messaggeri del Mare”. Il 24 novembre, alle ore 18.00, è in programma una nuotata simbolica nelle acque antistanti il Mappatella Beach, accompagnata dalle note della violinista Beatrice Stefania Gargiulo. Il 25 novembre, invece, alle ore 10.00, in piazza del Plebiscito si terrà un flash mob che coinvolgerà anche studenti di istituti scolastici cittadini, con letture di racconti e brani dedicati al contrasto di ogni forma di violenza sulle donne e di genere, alla tutela dei diritti dell’infanzia e alla pace.

A conclusione della giornata del 25 novembre, il Comune di Napoli aderirà alla campagna internazionale di sensibilizzazione promossa dall’International Inner Wheel con l’illuminazione in arancione della Fontana del Nettuno in piazza Municipio: un gesto simbolico per ribadire l’impegno della città contro ogni forma di violenza sulle donne.

Contro la violenza sulle donne: le parole dell'Ass. Ferrante

«Il Comune di Napoli prosegue nel potenziamento della rete dei servizi dedicati alle donne, rafforzando i percorsi di ascolto, accoglienza, protezione e autonomia, affinché le vittime di ogni forma di violenza e discriminazione possano trovare risposte concrete», ha dichiarato l'Assessora allo Sport e alle Pari Opportunità, Emanuela Ferrante.

«La capillare presenza dei CAV, il potenziamento degli spazi di aggregazione e l'apertura di case rifugio che offrono un riparo sicuro alle vittime rappresentano presìdi indispensabili per contrastare la violenza di genere. È necessario, tuttavia, promuovere un cambiamento culturale profondo che coinvolga le nuove generazioni, contrastando stereotipi, discriminazioni e ogni forma di sopraffazione».