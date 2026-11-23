A Napoli il "Giordano Bruno Telescope": ricerca e stelle nel cuore del campus Il più grande telescopio semiprofessionale dell’Italia peninsulare

Napoli rafforza il proprio ruolo nella ricerca astronomica con il “Giordano Bruno Telescope”, indicato come il più grande telescopio semiprofessionale dell’Italia peninsulare e tra i maggiori d’Europa realizzati all’interno di un campus universitario. La stazione nasce da un progetto dell’area scientifica SPACE della Scuola Superiore Meridionale in sinergia con l’Università Federico II ed è stata finanziata tramite risorse del Pnrr.

La struttura è collocata nel Dipartimento di Fisica “E. Pancini” dell’Ateneo federiciano e riunisce funzioni di didattica avanzata, divulgazione scientifica e osservazione del cielo. Per Arturo De Vivo, responsabile della Scuola Superiore Meridionale, l’infrastruttura rappresenta una grande opportunità formativa per gli studenti, con la possibilità di aprirsi alla città in occasioni dedicate, valorizzando l’università come servizio pubblico.

Osservazioni e caratteristiche tecniche

Il sistema è progettato per ampliare le capacità di analisi astronomica e raccogliere dati su diversi tipi di oggetti e fenomeni celesti:

studio delle popolazioni stellari negli ammassi globulari;

analisi di pianeti e satelliti del sistema solare;

misura delle variazioni di luminosità delle stelle e osservazione di stelle e nebulose tramite spettroscopia;

monitoraggio di fenomeni transienti, rilevazione del transito di pianeti extrasolari davanti alla propria stella e osservazione dell’esplosione di supernovae.

Il cuore della stazione è un telescopio PlaneWave PW1000 con apertura di un metro e lunghezza focale di sei metri, basato su uno schema ottico Corrected Dall-Kirkham che combina specchi e lenti correttrici per ottenere immagini nitide su un ampio campo di vista. Lo specchio primario consente di catturare una quantità di luce superiore rispetto ai comuni strumenti didattici, facilitando l’osservazione di sorgenti deboli e lontane, mentre due postazioni focali permettono di collegare diversi strumenti e passare dall’acquisizione di immagini alla spettroscopia o all’osservazione visuale senza riconfigurare ogni volta l’apparato.

Rete internazionale e condivisione scientifica

Il rettore della Federico II, Andrea Mazzucchi, ha evidenziato il valore della condivisione scientifica, sottolineando l’apertura dell’Ateneo e della Scuola Superiore a collaborazioni con altri istituti di ricerca e università.

Sul fronte della cooperazione, il coordinatore dell’area SPACE, Salvatore Capozziello, ha spiegato che il telescopio entrerà a far parte di una rete internazionale con altri piccoli telescopi distribuiti nei campus, così da segnalare eventuali fenomeni astronomici e accrescere la competitività internazionale di Napoli.