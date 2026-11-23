Aggredisce uomo a colpi di machete. Follia a Napoli in piazza Principe Umberto Un 31enne ferisce un uomo alla gola con un machete e fugge

Poteva trasformarsi in una tragedia l’aggressione avvenuta nelle scorse ore a piazza Principe Umberto, nel cuore del quartiere Vasto-Stazione Centrale di Napoli. Un uomo di 31 anni, cittadino straniero risultato irregolare sul territorio nazionale, è stato tratto in arresto dagli agenti della Polizia di Stato dopo aver colpito ripetutamente un altro uomo con un machete, ferendolo in zone vitali prima di tentare una rocambolesca fuga conclusasi con una colluttazione.

La ricostruzione dell’agguato in piazza Principe Umberto

L'allarme è scattato a seguito di una segnalazione giunta alla sala operativa per una violenta rissa in corso nella piazza a ridosso dello scalo ferroviario partenopeo. Sul posto sono convergite tempestivamente le pattuglie della Polizia di Stato, che si sono trovate di fronte a una scena drammatica. Riverso sull'asfalto, in una pozza di sangue, giaceva un uomo con profonde ferite da arma da taglio alla gola e alla spalla. A pochi metri di distanza, un secondo individuo, alla vista delle volanti, si è dato immediatamente alla fuga cercando di far perdere le proprie tracce tra le vie limitrofe.

L’inseguimento, la colluttazione e il sequestro delle armi

Durante la corsa per sottrarsi alla cattura, il 31enne si è disfatto dell’arma utilizzata per l'aggressione, gettando a terra il machete. La manovra non è però sfuggita agli agenti, che hanno avviato un inseguimento a piedi terminato poco dopo. Raggiunto dai poliziotti, l’uomo ha opposto una strenua resistenza, ingaggiando una violenta colluttazione prima di essere definitivamente immobilizzato e ammanettato. La successiva perquisizione personale ha permesso di rinvenire un ulteriore elemento al vaglio degli inquirenti: l’aggressore nascondeva addosso anche una pistola a salve, priva di tappo rosso e fedele riproduzione di un'arma vera. Sia il machete che la scacciacani sono stati posti sotto sequestro.

Le condizioni della vittima e il quadro giudiziario

La vittima dell’aggressione è stata soccorsa dai sanitari del 118 e trasportata d'urgenza in ospedale. Nonostante la gravità delle lesioni riportate in particolare il fendente alla gola, che per pochi centimetri non ha reciso organi vitali i medici hanno sciolto la prognosi confermando che l'uomo non è in pericolo di vita. Per il 31enne si sono invece aperte le porte del carcere. l'uomo dovrà rispondere davanti all'Autorità Giudiziaria di tentato omicidio, lesioni personali aggravate, resistenza a pubblico ufficiale e porto abusivo di armi od oggetti atti ad offendere. Restano ora da chiarire, attraverso le indagini coordinate dalla Procura di Napoli e l'analisi delle telecamere di videosorveglianza della zona, il movente esatto della rissa e gli eventuali legami pregressi tra aggressore e vittima.