Napoli, al Centro Commerciale La Birreria torna la Mostra di Presepi Napoli, al Centro Commerciale La Birreria torna la Mostra di Presepi

Venerdì 27 Novembre 2026 alle ore 12:00 al Centro Commerciale La Birreria, apertura ufficiale della VI edizione della Mostra di Presepi ed Arte Presepiale organizzata da LA LUNA DEGLI ARTISTI in collaborazione con l'Associazione I Presepi di Napoli, presieduta da Luisa Piccolo.

La manifestazione, giunta alla sesta edizione e visitata da migliaia di persone ogni anno, propone come sempre opere presepiali di altissima qualità realizzate dai migliori Maestri di Napoli e Provincia, la presenza di laboratori pratici e teorici (già avviati) per le scuole del territorio, le Associazioni che assistono adolescenti in difficoltà e le famiglie.

L'edizione di quest'anno si arricchisce di percorsi artistici e culturali della tradizione napoletana del '700 che renderanno l'esperienza ancora più coinvolgente

Interverranno:

Dott. Angela Cammarota - Capo Staff del Sindaco del Comune di Napoli

Dott. Luisa Piccolo - Presidente dell'Associazione I Presepi di Napoli

Dott. Caterina Esposito - direttore del Centro Commerciale

Come sempre, l’obiettivo della mostra per gli organizzatori è quello di avvicinare i giovani alla tradizione napoletana, diffondere l'arte e la cultura presepiale partendo dalle periferie, consolidando il legame del Centro Commerciale con il territorio e stimolando l’aggregazione sociale con un progetto culturale.

Le esposizioni ed i percorsi previsti saranno presenti nella Galleria del Centro Commerciale La Birreria di Napoli dal 27 novembre 2026 al 10 gennaio 2027 tutti i giorni dalle ore 9 alle 21.

La rassegna si svolge col patrocinio del Comune di Napoli e della Regione Campania per I Presepi di Napoli in tour.