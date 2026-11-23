Venerdì 27 Novembre 2026 alle ore 12:00 al Centro Commerciale La Birreria, apertura ufficiale della VI edizione della Mostra di Presepi ed Arte Presepiale organizzata da LA LUNA DEGLI ARTISTI in collaborazione con l'Associazione I Presepi di Napoli, presieduta da Luisa Piccolo.
La manifestazione, giunta alla sesta edizione e visitata da migliaia di persone ogni anno, propone come sempre opere presepiali di altissima qualità realizzate dai migliori Maestri di Napoli e Provincia, la presenza di laboratori pratici e teorici (già avviati) per le scuole del territorio, le Associazioni che assistono adolescenti in difficoltà e le famiglie.
L'edizione di quest'anno si arricchisce di percorsi artistici e culturali della tradizione napoletana del '700 che renderanno l'esperienza ancora più coinvolgente
Interverranno:
- Dott. Angela Cammarota - Capo Staff del Sindaco del Comune di Napoli
- Dott. Luisa Piccolo - Presidente dell'Associazione I Presepi di Napoli
- Dott. Caterina Esposito - direttore del Centro Commerciale
Come sempre, l’obiettivo della mostra per gli organizzatori è quello di avvicinare i giovani alla tradizione napoletana, diffondere l'arte e la cultura presepiale partendo dalle periferie, consolidando il legame del Centro Commerciale con il territorio e stimolando l’aggregazione sociale con un progetto culturale.
Le esposizioni ed i percorsi previsti saranno presenti nella Galleria del Centro Commerciale La Birreria di Napoli dal 27 novembre 2026 al 10 gennaio 2027 tutti i giorni dalle ore 9 alle 21.
La rassegna si svolge col patrocinio del Comune di Napoli e della Regione Campania per I Presepi di Napoli in tour.