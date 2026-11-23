IL PIZZONE di Gerardo Casucci: Esercizi di "nobiltà" Il Napoli non sa di sapere e, almeno in parte, questa inettitudine è responsabilità di Allegri...

Anche prima di questo turno di campionato la compagnia aerea low cost Ryanair non aveva perso l'occasione per ironizzare sul Napoli (e sulla Juventus) e in un post su X aveva scritto: "Brutte notizie per i tifosi del Napoli e della Juventus: questo weekend c'è un'altra giornata di campionato". Ormai era un classico. E andava avanti così da un bel po'.

Del resto questi sfottò non nascevano per caso. Tutt'altro. Bastava leggere le innumerevoli formazioni del Napoli proposte dalla stampa per la partita al Maradona contro il Torino, per farsi un'idea di quale stato di ebbrezza (o di stoltezza) regnasse tra le file azzurre, senza che, infortuni o meno, se ne intravedesse una fine. La distinta di gara rispecchiava quanto appena detto, con Spinazzola al posto di Olivera, Matteo Politano a fare tutta la fascia, anche quella della pista di atletica, e Vergara - quello per Allegri non ancora maturo - a impersonare il fuggitivo De Bruyne. Quest'ultimo e Lang fuori, forse più per punizione che per motivi tecnici o tattici. E questa, alla fine, era la peggiore di tutte le notizie.

Un po' come le conferenze stampa annullate per decreto presidenziale. Non era questa la strada che poteva percorrere una società di calcio moderna 22 anni fa; non lo è a maggior ragione oggi, che quella società si è rialzata da un fallimento e con la sua arguzia e la sua passione ha fatto il giro del mondo, lasciando dietro di sé 36 milioni di tifosi e un sogno sempre nuovo da coltivare.

Non era solo la partita che si giocava al Maradona contro i granata a contare, ma una specie di opprimente maledizione che aleggiava nei corpi e nelle teste dei calciatori dopo l'addio di Antonio Conte. Altro che lungimiranza del tecnico salentino, che avrebbe intravisto nei volti e nelle posture i segni indelebili della consunzione, o l'ultima massima spremitura di frutti già belli che esausti. Il Napoli era vittima di una iattura che si annidava nei cuori prima che nei muscoli. Non si spiegherebbero altrimenti i tre vantaggi consecutivi sulla Roma e i sorci verdi fatti vedere per 25 minuti alla Lazio, che avrebbero potuto fruttare due altisonanti vittorie contro squadre ritenute a oggi le più in forma del campionato.

Il Napoli non sa di sapere e, almeno in parte, questa inettitudine è responsabilità di Massimiliano Allegri, che sembra essere venuto a Napoli esibendo più il pedigree che il cuore. Non è la città partenopea il luogo giusto per questi esercizi di "nobiltà". Antonio de Curtis ha scritto una poesia su questa cosa. Il livornese la impari a memoria.