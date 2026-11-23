Quando la libertà degli altri non coincide con la propria La storia contemporanea popolata di nazioni che celebrano la libertà mentre ne restringono i confini

Nel 1973 Marlon Brando era già un gigante del cinema. Aveva appena interpretato Vito Corleone ne Il padrino e rifiutato l'Oscar, affidando a una giovane attivista nativa americana la denuncia delle discriminazioni subite dal suo popolo. Intervistato da Dick Cavett, pronunciò parole che, a distanza di cinquantatré anni, sembrano appartenere più alla cronaca che alla storia: «Quando sento dire che questo Paese difende la libertà, i diritti e la giustizia per tutti, semplicemente non è vero se non sei bianco». Non era soltanto un'accusa al razzismo americano. Era qualcosa di più radicale: la contestazione di una civiltà che aveva trasformato i propri ideali in una narrazione rassicurante, sottraendoli alla verifica dei fatti. Brando ricordava i trattati stipulati con i popoli indigeni, sistematicamente disattesi, e denunciava la rappresentazione cinematografica dei nativi, trasformati da vittime della conquista in nemici della civiltà.

Hollywood, insomma, non aveva soltanto raccontato una storia: aveva contribuito a riscriverne la coscienza. È una lezione che attraversa intatta il nostro tempo. Gli Stati Uniti, nati proclamando che tutti gli uomini sono creati uguali, conservarono per quasi un secolo la schiavitù e per un altro ancora la segregazione razziale. Oggi, tra conflitti sull'immigrazione, disuguaglianze sociali e crescente polarizzazione politica, continuano a misurarsi con la distanza fra la promessa costituzionale e la sua realizzazione. Ma sarebbe un errore considerare questa contraddizione una prerogativa americana.

La storia contemporanea è popolata di nazioni che celebrano la libertà mentre ne restringono i confini. In Argentina, dove la memoria della dittatura militare dovrebbe costituire un presidio invalicabile della democrazia, le politiche di austerità di Javier Milei hanno alimentato nuove tensioni sociali.

Le proteste degli universitari contro i tagli ai finanziamenti pubblici ripropongono una domanda antica: quanto vale la libertà quando l'accesso alla conoscenza diventa un privilegio? In Brasile, la lunga controversia sulle terre indigene continua a contrapporre interessi economici e diritti originari. La stessa ferita denunciata da Brando attraversa dunque un altro continente, nonostante le importanti pronunce della Corte Suprema a tutela di quelle popolazioni. In India, la più popolosa democrazia del pianeta, le discriminazioni denunciate contro le minoranze religiose interrogano il significato stesso dell'uguaglianza costituzionale. In Russia, infine, l'invasione dell'Ucraina e la repressione del dissenso mostrano quanto facilmente il linguaggio della sicurezza nazionale possa diventare giustificazione della sopraffazione. Naturalmente, queste realtà non sono equivalenti.

Una democrazia attraversata da contraddizioni non è una dittatura, né una controversia sociale coincide con una guerra d'aggressione. Ma esiste un filo che le attraversa: la tentazione del potere di considerare universali i propri valori soltanto finché non ne limitano l'esercizio. È il grande paradosso della modernità. Abbiamo moltiplicato le dichiarazioni dei diritti, senza moltiplicare nella stessa misura la disponibilità a riconoscerli agli altri.

Norberto Bobbio ricordava che il problema fondamentale dei diritti umani non è tanto giustificarli quanto proteggerli. E forse proprio qui si annida la differenza tra una civiltà che proclama la giustizia e una che prova a praticarla. Brando, del resto, non chiedeva agli americani di rinnegare la propria storia, ma di imparare a guardarla anche attraverso gli occhi di chi l'aveva subita. Una rivoluzione dello sguardo, prima ancora che della politica.

Perché la libertà non si misura dalla solennità con cui viene invocata, né dal numero delle bandiere che la rappresentano. Si misura soprattutto quando appartiene a qualcuno che non ci somiglia, non ci piace, non condivide le nostre convinzioni. Cinquantatré anni dopo, Marlon Brando ci restituisce una domanda alla quale il mondo continua a sottrarsi: siamo davvero disposti a difendere la libertà degli altri, anche quando non coincide con la nostra? Forse la civiltà comincia proprio lì. Dove finisce il privilegio di chiamare giustizia soltanto ciò che conviene a noi.