A ventiquattr'ore dalla sfida europea dell'Etihad Stadium contro il Manchester City di Enzo Maresca, il Napoli vive una giornata dai due volti al Training Center di Castel Volturno. Mentre la squadra prepara gli ultimi dettagli tattici per la trasferta inglese, dall'infermeria arrivano una notizia confortante e una pesante tegola per mister Massimiliano Allegri.
Il verdetto degli esami per Vergara
La nota più amara riguarda Antonio Vergara. Il giovane talento azzurro, costretto ad abbandonare il terreno di gioco nei primi minuti dell'ultima sfida di campionato contro il Torino, si è sottoposto oggi agli accertamenti strumentali presso il Pineta Grande Hospital. Il bollettino medico diramato dal club partenopeo non lascia spazio a speranze di un rientro rapido: gli esami hanno evidenziato una lesione di alto grado del bicipite femorale della coscia sinistra.
Il giocatore ha già avviato l'iter riabilitativo, ma l'entità dell'infortunio preannuncia uno stop lungo, che rischia di tenerlo lontano dal campo fino al 2027, privando gli azzurri di un'importante risorsa offensiva proprio nel momento clou della stagione.
Rientra Neres, rifinitura a Castel Volturno
A bilanciare parzialmente l'amarezza per lo stop di Vergara c'è il pieno recupero di David Neres. L'esterno brasiliano ha partecipato regolarmente all'intera seduta mattutina insieme al resto del gruppo, candidandosi così per una maglia in vista della gara contro i Citizens.
L'allenamento della vigilia si è concentrato su una prima fase di attivazione muscolare seguita da un intenso lavoro tecnico-tattico studiato per arginare la manovra della squadra di Maresca e cercare punti preziosi all'Etihad Stadium nella quinta giornata della fase campionato di UEFA Champions League.