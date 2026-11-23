Violenza sulle donne, "Mai bandiera bianca" a Palazzo Matteotti Napoli celebra la Giornata contro la violenza sulle donne: iniziative e potenziamento dei CAV

Uno striscione con la scritta bianca "Mai bandiera bianca" campeggia da oggi sulla facciata principale di Palazzo Matteotti. È il simbolo dell'adesione ufficiale della Città Metropolitana di Napoli al progetto nazionale promosso dall'ANCI e dal Dipartimento per le Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri, in vista della Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne del 25 novembre.

L'esposizione del drappo i cui colori richiamano l'Obiettivo 5 dell'Agenda ONU 2030 per l'uguaglianza di genere, apre un fitto calendario di mobilitazione che unisce l'Ente metropolitano e il Comune di Napoli sul doppio binario del potenziamento dei servizi di assistenza e della prevenzione culturale.

L'impegno della Città Metropolitana e il raddoppio dell'assistenza alle donne

A srotolare lo striscione a Palazzo Matteotti sono stati la Consigliera di Parità dell'Ente, Olga Izzo, e il vicesindaco metropolitano, Giuseppe Cirillo. L'iniziativa rientra nella rassegna "Libere: percorsi di empowerment femminile tra autodeterminazione, crescita personale e contrasto alla violenza".

"Non alzeremo mai bandiera bianca su queste tematiche", ha dichiarato Olga Izzo, sottolineando come alle tutele giuridiche esistenti debba affiancarsi "una cultura che smonti stereotipi e pregiudizi". Sul fronte operativo, il vicesindaco Cirillo ha ricordato l'investimento nell'hinterland partenopeo, citando il centro antiviolenza di Sant'Antimo intitolato a Giulia Tramontano e al piccolo Thiago, che ha portato al raddoppio delle donne prese in carico, in linea con il trend nazionale.

Manfredi: "Serve un'alleanza stabile con il territorio"

Parallelamente, l'amministrazione comunale ha presentato il programma cittadino per il 25 novembre. Il sindaco di Napoli e presidente dell'ANCI, Gaetano Manfredi, ha evidenziato come i dati dei Centri antiviolenza (CAV) restituiscano l'immagine di un fenomeno trasversale, che colpisce ogni fascia sociale coinvolgendo sempre più spesso giovani e giovanissimi. "Solo attraverso un'alleanza stabile con tutte le realtà del territorio, scuole, famiglie, associazioni, mondo dello sport e della cultura, possiamo contrastare le radici profonde della violenza di genere", ha affermato il primo cittadino.

Sulla necessità di presìdi concreti si è soffermata l'assessora allo Sport e alle Pari Opportunità, Emanuela Ferrante, ribadendo l'impegno del Comune nel rafforzare i percorsi di ascolto, le case rifugio e gli spazi di aggregazione per garantire protezione e autonomia alle vittime.

Il calendario degli eventi a Napoli: il programma del 24 e 25 novembre

Le iniziative promosse dal Comune coinvolgeranno teatri, piazze e luoghi simbolo della città nelle prossime quarantotto ore:

Martedì 24 novembre: Si parte al Teatro dei Piccoli con un documentario teatrale interpretato da Paola Tortora dedicato alla scienziata Lise Meitner (a cura di All'Ombra del Cervo di Rodi APS e Oltremarigliano APS). Alle 18:00, presso Mappatella Beach, prenderà il via "La Luna di Lia" (promossa da I Messaggeri del Mare), una nuotata simbolica accompagnata dal violino di Beatrice Stefania Gargiulo.

Mercoledì 25 novembre (mattina): Alle 10:00 piazza del Plebiscito ospiterà un flash mob e sessioni di lettura con gli studenti napoletani. Contemporaneamente, nella Sala dei Baroni del Maschio Angioino, si terrà il convegno internazionale "Storie di Parità e Nuovi Orizzonti Lavorativi", aperto dalla presidente del Consiglio comunale Enza Amato con la partecipazione di studenti europei ed esponenti del mondo istituzionale e imprenditoriale.

Mercoledì 25 novembre (sera): In chiusura di giornata, il Comune aderirà alla campagna dell'International Inner Wheel illuminando di arancione la Fontana del Nettuno in piazza Municipio.