Camorra a Scampia: quattro arresti per il nuovo clan egemone Il cartello Cifariello-Raia-Cancello scalza gli Amato-Pagano con un golpe silente

Un vero e proprio "golpe" criminale, attuato senza spargimento di sangue ma con la forza dell'intimidazione plateale, ha ridisegnato gli equilibri della camorra nell'area nord di Napoli. Questa mattina, su disposizione della Direzione Distrettuale Antimafia partenopea, sono stati eseguiti quattro arresti che colpiscono i vertici del nuovo sodalizio nato dall'alleanza tra le storiche famiglie Cifariello, Raia e Cancello, capaci di spodestare la storica egemonia degli Amato-Pagano (i cosiddetti "Scissionisti") nel quartiere di Scampia.

L'ordinanza di custodia cautelare in carcere, firmata dal gip del Tribunale di Napoli Maria Gabriella Iagulli, ricostruisce la scalata al potere del nuovo cartello e svela i retroscena di un episodio emblematico: la cacciata di un'intera famiglia dal proprio appartamento nel Lotto G per affermare il dominio sul territorio.

L'occupazione abusiva come prova di forza

Il raid risale al settembre 2024 ed era già confluito in un precedente provvedimento cautelare di fine 2025. Gli ulteriori sviluppi investigativi della Dda hanno però permesso di inquadrare l'episodio in una precisa strategia militare. Secondo gli inquirenti, un commando guidato da Ferdinando Cifariello affiancato dai suoi uomini, tra cui il figlio, avrebbe costretto con la forza i legittimi occupanti a lasciare l'alloggio, permettendo a Maurizio Cancello e al suo nucleo familiare di insediarsi materialmente nell'immobile.

Per il clan si trattava di una mossa dall'altissimo valore simbolico: il Lotto G è da sempre considerato dai Cancello una sorta di "feudo" privato, il rione d'origine in cui la famiglia gestiva le proprie piazze di spaccio fino al 2014. Agire "in modo clamorosamente plateale", scrive il giudice, è servito a "rappresentare plasticamente l'inesorabile e definitiva presa di potere del nuovo sodalizio".

Il "golpe" del giugno 2024 e l'ascesa silenziosa

Oltre a Ferdinando Cifariello, il provvedimento restrittivo colpisce Elia Cancello e Giovanni Raia, ritenuti insieme al primo i capi e promotori dell'organizzazione. Secondo la ricostruzione del gip Iagulli, il cambio della guardia ai vertici criminali del quartiere si è consumato nei primi giorni del giugno 2024. Fino a quel momento, gli Amato-Pagano controllavano le roccaforti dello spaccio, l'Oasi del Buon Pastore, lo Chalet Baku e i Sette Palazzi, attraverso un referente di zona, Luigi Diano detto "Cicciotto", incaricato di gestire i traffici di stupefacenti e mantenere i raccordi con la base operativa di Mugnano. Con un'azione fulminea definita dagli inquirenti un vero "golpe", il nuovo gruppo ha estromesso Diano dalla reggenza, assumendo il controllo diretto dei rioni e dei relativi proventi illeciti.

Una pax criminale "ancor più pericolosa"

A rendere particolarmente allarmante l'ascesa del cartello Cifariello-Raia-Cancello è l'assenza di una faida aperta. Come sottolineato nell'ordinanza del Tribunale di Napoli, la conquista del territorio non è passata attraverso una guerra di camorra, bensì tramite accordi e beneplaciti ottenuti dalle altre famiglie criminali dell'area. I clan limitrofi avrebbero infatti riconosciuto in Elia Cancello una figura di elevata caratura criminale, scegliendo di lasciargli spazio pur di preservare una fragile "pax" mafiosa. Proprio questa capacità di imporsi in modo "silente", evitando il clamore delle sparatorie ma riorganizzando con metodo militare le affiliazioni e il mercato della droga, rende il nuovo gruppo, secondo gli inquirenti, "ancor più pericoloso".