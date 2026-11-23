Largo Maradona, domani la riapertura dopo i lavori di riqualificazione Restituito ai napoletani e ai turisti il Largo Maradona dopo i lavori di riqualificazione

Un murales che negli anni è diventato molto di più. Un luogo di ritrovo, una tappa fondamentale di passaggio, un ricordo, un modo per rendere omaggio alla memoria e alle emozioni, un sito intriso di magia e passione azzurra: il Largo Maradona dal 2020 ad oggi ha rappresentato per i napoletani - e non solo - questo e tanto altro.

L'immagine di Diego Armando Maradona, impressa su quel muro dopo il primo scudetto, ha amplificato la propria importanza nel corso degli anni, diventando oggi un punto attrattivo della città anche per i turisti. Nei Quartieri Spagnoli di Napoli il pensiero verso il D10S del calcio è costante per tutti gli appassionati di questo sport.

Largo Maradona, terminati i lavori: domani la riapertura

Largo Maradona è stato chiuso al pubblico negli ultimi mesi per effettuare dei lavori di riqualificazione dello spazio ad uso pubblico. Finalmente verrà ora restituio al pubblico. Domani - martedì 24 novembre alle ore 10.30 - Largo Maradona ai Quartieri Spagnoli riapre alla presenza del Sindaco Gaetano Manfredi e dell'Assessora al Turismo e alle Attività produttive Teresa Armato.